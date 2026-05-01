Dakar : un bébé retrouvé vivant dans les canalisations après l’accouchement d’une étudiante

Selon les premiers éléments, la mère présumée, identifiée comme K. Faye, une étudiante, aurait accouché seule dans les toilettes du domicile qu’elle partage avec sa sœur. Peu après l’accouchement, le nourrisson aurait été précipité dans les conduites d’évacuation.





L’horreur a été découverte par la sœur de la jeune femme. Intriguée par le temps inhabituellement long passé dans les toilettes, elle s’est approchée avant d’entendre des cris de bébé. En entrant, elle découvre K. Faye couverte de sang. Très vite, elle comprend qu’un nouveau-né se trouve au fond des canalisations.





Alertés en urgence, les éléments du commissariat des HLM-Biscuiterie ainsi que les sapeurs-pompiers se rendent sur les lieux. Une opération particulièrement délicate est immédiatement lancée. Pendant près de trente minutes, les soldats du feu démontent une partie du circuit d’évacuation afin de tenter de sauver le nourrisson.





Contre toute attente, le bébé est finalement extrait vivant des tuyaux, dans un état de grande faiblesse mais conscient. La fillette a été rapidement évacuée vers Hôpital Idrissa Pouye, situé à Grand-Yoff, où elle a été prise en charge par les médecins.





Cette affaire bouleversante suscite une vive émotion dans le quartier de la Cité Bissap. Plusieurs habitants, encore sous le choc, parlent d’une scène inimaginable survenue en pleine nuit.





Une enquête a été ouverte par le commissariat des HLM-Biscuiterie afin de déterminer les circonstances exactes de cette affaire et les motivations de la jeune étudiante.

