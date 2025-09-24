Dakar : saisie de faux médicaments d’une valeur de 30 millions FCFA





L’Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (ARP) a annoncé la saisie de faux médicaments estimés à 30 millions FCFA lors d’une opération menée récemment en collaboration avec la Brigade nationale de lutte contre la piraterie et la contrefaçon (BNLPC) de la Police. Deux individus de nationalité étrangère, spécialisés dans la vente illicite de médicaments au marché du Boulevard des Centenaires à Dakar, ont été interpellés.



L’opération a été rendue possible grâce à des informations fournies par l’unité Cyberpharma Crime, qui ont permis une intervention rapide des forces de l’ordre. Au total, 4 200 produits pharmaceutiques ont été saisis, répartis en neuf classes thérapeutiques, dont des anticancéreux, antiparasitaires, antihypertenseurs, anabolisants, anti-inflammatoires, compléments alimentaires, antipaludiques, anti-hémorroïdaires et traitements contre les troubles de la prostate.



Selon l’ARP, ces produits contrefaits représentent une menace grave, à la fois pour la santé publique et pour le marché pharmaceutique légal. L’agence a réaffirmé son engagement à travailler aux côtés des forces de sécurité pour démanteler les circuits parallèles de distribution de médicaments.



Elle rappelle par ailleurs que les pharmacies restent les seuls points de vente autorisés et sûrs pour l’acquisition de médicaments, mettant en garde la population contre les dangers liés aux achats dans des réseaux non réglementés. L’ARP souligne enfin son alignement sur la “Vision 2050” des autorités, visant à garantir un accès équitable et sécurisé aux médicaments essentiels pour tous les Sénégalais.



aps

