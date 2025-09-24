Saraya : plusieurs villages de Bembou inondés après le débordement de la Falémé





La montée des eaux de la Falémé, affluent du fleuve Sénégal, a provoqué d’importantes inondations dans plusieurs villages de la commune de Bembou, dans le département de Saraya.



Depuis mardi, les localités de Kolia, Sansamba, Faranding, Wansangran, Lillimalo et Moussala ont été touchées, selon Kama Dansokho, président des jeunes des villages riverains. À Moussala Mahinamine, toutes les habitations et terres agricoles ont été envahies par les eaux, poussant certaines familles à se réfugier dans les écoles publiques.



Les inondations ont aussi paralysé la circulation. Le marigot situé derrière le poste de douane de Moussala Mahinamine, sur la route de Sansamba, est devenu impraticable, empêchant les habitants de rejoindre les villages voisins. Le marché de Moussala Mahinamine est submergé, tout comme celui de Kolia, d’après une source sécuritaire.



Cette même source alerte sur le risque d’aggravation de la situation si le fleuve Gambie et le fleuve Sénégal poursuivent leurs lâchers d’eau. Elle avertit que toute la zone de la Falémé, déjà encerclée par les eaux, pourrait être encore plus lourdement touchée dans les prochains jours.

