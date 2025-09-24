Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Saraya : plusieurs villages de Bembou inondés après le débordement de la Falémé


Rédigé le Jeudi 2 Octobre 2025 à 20:08 | Lu 25 fois Rédigé par


La crue de la Falémé a submergé des villages de Bembou, dans le département de Saraya. Habitations, marchés et terres agricoles sont sous les eaux.


Saraya : plusieurs villages de Bembou inondés après le débordement de la Falémé

 

La montée des eaux de la Falémé, affluent du fleuve Sénégal, a provoqué d’importantes inondations dans plusieurs villages de la commune de Bembou, dans le département de Saraya.

Depuis mardi, les localités de Kolia, Sansamba, Faranding, Wansangran, Lillimalo et Moussala ont été touchées, selon Kama Dansokho, président des jeunes des villages riverains. À Moussala Mahinamine, toutes les habitations et terres agricoles ont été envahies par les eaux, poussant certaines familles à se réfugier dans les écoles publiques.

Les inondations ont aussi paralysé la circulation. Le marigot situé derrière le poste de douane de Moussala Mahinamine, sur la route de Sansamba, est devenu impraticable, empêchant les habitants de rejoindre les villages voisins. Le marché de Moussala Mahinamine est submergé, tout comme celui de Kolia, d’après une source sécuritaire.

Cette même source alerte sur le risque d’aggravation de la situation si le fleuve Gambie et le fleuve Sénégal poursuivent leurs lâchers d’eau. Elle avertit que toute la zone de la Falémé, déjà encerclée par les eaux, pourrait être encore plus lourdement touchée dans les prochains jours.




Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 2 Octobre 2025 - 19:30 À Tambacounda, un ouvrier arrêté pour avoir cultivé du chanvre indien dans son jardin

Jeudi 2 Octobre 2025 - 19:26 Cyberattaque contre le fisc sénégalais

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags