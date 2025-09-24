Menu
Rédigé le Jeudi 2 Octobre 2025 à 19:30 | Rédigé par Lat Soukabé Fall


À Tambacounda, un fait pour le moins insolite a mobilisé la Brigade régionale des stupéfiants ce mercredi. Babacar Ndiaye, un ouvrier âgé de 47 ans, a été arrêté pour culture de chanvre indien à son domicile, situé dans le quartier Plateau, selon le journal Libération.


À Tambacounda, un ouvrier arrêté pour avoir cultivé du chanvre indien dans son jardin

Lors de la perquisition, les enquêteurs ont eu la surprise de découvrir trois plants de chanvre indien soigneusement dissimulés au milieu d’une petite plantation de maïs, aménagée dans la cour de la maison. L’homme, pensant passer inaperçu, aurait entretenu ces plants en toute discrétion depuis plusieurs semaines.

Mais la vigilance des limiers n’a pas faibli. Une information anonyme aurait mis la puce à l’oreille des enquêteurs, qui ont rapidement monté une opération ciblée. La fouille méticuleuse de la concession a permis de mettre au jour la plantation illicite.

Interpellé sur place, Babacar Ndiaye n’a pas opposé de résistance. Il a été placé en garde à vue dans les locaux de la Brigade régionale des stupéfiants, avant sa présentation prochaine au parquet de Tambacounda. Il devra répondre des faits de culture de chanvre indien, un délit sévèrement réprimé par la législation sénégalaise.

Selon une source proche du dossier, cette arrestation illustre la vigilance accrue des forces de l’ordre face à la montée de la culture domestique de drogues dans certaines zones de l’intérieur du pays.



