Dakar : le préfet refuse le lieu initial du rassemblement du collectif Ñaxtu National


Vendredi 7 Novembre 2025


Le préfet de Dakar a refusé la tenue du rassemblement du collectif Ñaxtu National au terrain de Sacré-Cœur 3, évoquant des risques de perturbation de l’ordre public et de la circulation.


Après examen approfondi du dossier et sur la base du rapport d’enquête établi par les services compétents, le préfet de Dakar a estimé que la tenue du rassemblement prévu par le collectif Ñaxtu National au terrain de Sacré-Cœur 3, situé en face de la VDN, pourrait provoquer des troubles à l’ordre public et perturber la circulation.

Dans une note adressée au collectif, l’autorité préfectorale a proposé la délocalisation de la manifestation vers un autre site plus approprié, afin d’assurer le bon déroulement de l’événement dans des conditions sécurisées.

Cependant, le collectif Ñaxtu National a exprimé sa volonté de maintenir le rassemblement au lieu initialement prévu, selon les précisions du préfet.
Face à cette position, l’autorité indique qu’au regard des risques identifiés, il n’est pas possible de donner une suite favorable à la demande de Bougane et de ses collaborateurs.

