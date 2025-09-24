Cybercriminalité : Ngoné Saliou Diop convoquée à la DSC ce lundi

Les déclarations, jugées injurieuses et discriminatoires envers la communauté pulaar, ont suscité une vague d’indignation sur les réseaux sociaux.

Le procureur Ibrahima Ndoye a confié le dossier à la DSC après la plainte déposée par Me Abou Alassane Diallo, pour le compte du Collectif pour la Défense de la Cohésion Nationale, qui regroupe plusieurs organisations dont ARP Tabital Pulaagu, Kisal Deeyirde Pulaagu et le MEEF.



Cette affaire remet au cœur du débat la responsabilité des acteurs médiatiques et les limites du discours public dans l’espace numérique sénégalais.



Affaire à suivre ce lundi…

