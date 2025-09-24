Menu
L'Actualité au Sénégal

Cybercriminalité : Ngoné Saliou Diop convoquée à la DSC ce lundi


Rédigé le Dimanche 5 Octobre 2025 à 10:21 | Lu 39 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


L’affaire Ngoné Saliou Diop franchit une nouvelle étape. Après l’audition des plaignants samedi, la journaliste est convoquée ce lundi à la Division spéciale de la cybercriminalité (DSC).
Selon Seneweb, cette convocation fait suite à une plainte déposée pour propos offensants tenus le 30 septembre dernier lors d’une émission sur la plateforme Sans Limites.


Cybercriminalité : Ngoné Saliou Diop convoquée à la DSC ce lundi

Les déclarations, jugées injurieuses et discriminatoires envers la communauté pulaar, ont suscité une vague d’indignation sur les réseaux sociaux.
Le procureur Ibrahima Ndoye a confié le dossier à la DSC après la plainte déposée par Me Abou Alassane Diallo, pour le compte du Collectif pour la Défense de la Cohésion Nationale, qui regroupe plusieurs organisations dont ARP Tabital Pulaagu, Kisal Deeyirde Pulaagu et le MEEF.

Cette affaire remet au cœur du débat la responsabilité des acteurs médiatiques et les limites du discours public dans l’espace numérique sénégalais.

  Affaire à suivre ce lundi…



Lat Soukabé Fall

