Crise en France : "Il est impossible de travailler sous les ordres de Macron"

La France devrait avoir un nouveau Premier ministre dans les prochaines heures. Pour Sputnik Afrique, l'homme politique français François Asselineau, a fait le point sur la situation politique en France.
Alors que la France s’apprête à connaître son cinquième Premier ministre en un an, la crise politique s’aggrave. Pour François Asselineau, président de l’UPR, la cause est claire:
"Macron, en huit ans, on en est au septième premier ministre et bientôt au huitième. [...] Alors ça signifie, c'est un symptôme, vous savez, comme une maladie. Ça signifie que la situation est devenue impossible à gérer d'une part, mais ce n'est pas la seule raison, c'est aussi, je le pense, profondément, qu'il est impossible de travailler sous les ordres de Macron. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un cas psychiatrique, c'est quelqu'un qui aime faire souffrir", a déclaré M.Asselineau au micro de Zone de Contact.
"À mon avis, le scénario le plus sain aurait été le départ de Macron. Il n'aura pas lieu. Macron s'accroche. [...] Le deuxième scénario qui serait le plus normal serait la dissolution de l'Assemblée nationale. Parce que ça permettrait à Macron de faire baisser la pression. Pendant un mois, un mois et demi, il y aurait une campagne électorale, donc Macron pourrait apparaître un petit peu en retrait, les Français se mobiliseraient ou ne se mobiliseraient pas pour ces élections, et ça permettrait en tout cas de donner le sentiment aux Français qu'on leur redonne la parole, ce qui est un point fondamental puisque les Français ont le sentiment – qui est d'ailleurs un sentiment tout à fait justifié – que leur parole ne compte plus pour rien et que nous ne sommes plus dans une démocratie", a ajouté l'homme politique français.
