Crise en France : "Il est impossible de travailler sous les ordres de Macron"

"À mon avis, le scénario le plus sain aurait été le départ de Macron. Il n'aura pas lieu. Macron s'accroche. [...] Le deuxième scénario qui serait le plus normal serait la dissolution de l'Assemblée nationale. Parce que ça permettrait à Macron de faire baisser la pression. Pendant un mois, un mois et demi, il y aurait une campagne électorale, donc Macron pourrait apparaître un petit peu en retrait, les Français se mobiliseraient ou ne se mobiliseraient pas pour ces élections, et ça permettrait en tout cas de donner le sentiment aux Français qu'on leur redonne la parole, ce qui est un point fondamental puisque les Français ont le sentiment – qui est d'ailleurs un sentiment tout à fait justifié – que leur parole ne compte plus pour rien et que nous ne sommes plus dans une démocratie", a ajouté l'homme politique français.

Sputnik