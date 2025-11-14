Coupe du monde U17 : le Sénégal quitte la compétition après une courte défaite contre l’Ouganda





L’équipe nationale U17 du Sénégal a été sortie de la Coupe du monde de la catégorie après sa défaite (0-1) face à l’Ouganda, ce samedi à Doha, au Qatar. L’unique réalisation de la rencontre a été marquée par Walusumdi à la 15ᵉ minute, au complexe Aspire Zone, situé à quelques kilomètres du centre de Doha.



Cette défaite constitue le premier revers des Lionceaux dans ce tournoi, eux qui avaient terminé en tête du groupe C grâce à deux succès et un match nul. Malgré cette bonne entame, les joueurs de Pape Ibrahima Faye ne parviennent pas à dépasser le stade atteint lors de leurs précédentes participations : en 2019 comme en 2023, leur parcours s’était arrêté en huitième de finale.



Pour rappel, les deux premiers de chaque groupe ainsi que les huit meilleurs troisièmes accèdent aux seizièmes de finale. L’Allemagne détient actuellement le titre mondial, tandis que le Nigeria reste la sélection la plus récompensée avec cinq trophées.

