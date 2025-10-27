Coupe du monde U17 : le Sénégal dévoile sa liste de 21 joueurs pour le Mondial 2025 au Qatar





L’entraîneur de l’équipe nationale U17 du Sénégal, Pape Ibrahima Faye, a rendu publique, ce lundi, la liste des 21 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde des moins de 17 ans, qui se déroulera du 3 au 27 novembre 2025 au Qatar.



Cette première édition élargie à 48 équipes marque une nouvelle ère pour la compétition mondiale des jeunes.



Le technicien sénégalais a conservé l’ossature du groupe récemment sacré champion du tournoi UFOA-A à Bamako, signe d’une volonté de continuité avant cette grande échéance.



Logés dans la poule C, les Lionceaux affronteront la Croatie, le Costa Rica et les Émirats arabes unis. Leur entrée en lice est prévue le 3 novembre à 13h GMT face à la Croatie, suivie d’un duel contre le Costa Rica le 6 novembre à 15h45 GMT, puis d’un dernier match de groupe contre les Émirats arabes unis le 9 novembre à 14h45 GMT.



Les 48 équipes qualifiées sont réparties dans 12 groupes de quatre sélections. L’Allemagne, championne en titre, défendra son trophée, tandis que le Nigeria reste la nation la plus titrée de la compétition avec cinq couronnes.



Liste complète des joueurs sélectionnés :

Gardiens :



Birame Faye (Taiba FC)

Vincent Gomis (Génération Foot)

Assane Sarr (Ndangane FC)

Défenseurs :



Lamine Mbengue (Génération Foot)

El Hadji Mor Talla Ndiaye (Amitié FC)

El Hadji Malick Cissé (Sahel FC)

Hyppolite Ndour (Keur Madior)

El Hadji Malick Lô (Guelwaars Fatick)

Abdoulaye Ndoye (Université Club Thiès)

Cheikh Dieng (Diambars FC)

Milieux :



Mame Mor Sow (Dakar FC)

Alwaly Baba Camara (ES Grand Yoff)

Mouhamed Dabo (Sahel FC)

Ouseynou Ndiaye (United Académie)

Moussa Cissé (Génération Foot)

Attaquants :

