Nuit de tension sur la Petite Côte : plusieurs établissements ciblés entre Saly et Malicounda





La Petite Côte a connu une nuit particulièrement agitée. Ce jeudi, entre 3 h et 4 h du matin, un groupe resté insaisissable a mené une série d’actions coordonnées, selon les informations confirmées par Dakaractu Mbour.



Un dépôt de boissons a été forcé en quelques instants. Les individus, rapides et méthodiques, ont emporté plus de 2 000 000 de FCFA avant de disparaître, sans laisser le temps aux riverains de réagir.



L’opération, exécutée avec une grande précision, rappelle une intervention parfaitement planifiée.



Et ce n’était que le début.



À Malicounda, une boulangerie a ensuite été visée.

Même procédé.

Même rapidité.

Même mode opératoire.



Les auteurs semblent avoir minutieusement examiné les endroits ciblés, anticipant chaque détail et chaque point de vulnérabilité. Leur coordination laisse entrevoir un groupe structuré, opérant avec une assurance marquée.



Pour le moment, les responsables demeurent introuvables malgré des recherches intensifiées. Les équipes d’enquête poursuivent les recoupements, estimant qu’il pourrait s’agir d’un groupe déjà impliqué dans d’autres actions similaires, ou en préparation d’une nouvelle série.



Les patrouilles ont été renforcées et les dispositifs de surveillance resserrés.



La recherche se poursuit.



Dakaractu Mbour continue de suivre l’évolution de la situation.



