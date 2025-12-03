Le Sénégal pourrait connecter 2,6 millions de personnes de plus au numérique d’ici 2030, selon la GSMA

Menu
Un rapport de la GSMA annonce qu’une stratégie ciblée pourrait étendre l’accès à Internet au Sénégal, générer 1 100 milliards FCFA d’activité économique et créer 280 000 emplois d’ici 2030.


Le Sénégal pourrait connaître une avancée numérique majeure au cours des prochaines années. D’après un rapport récemment publié par la GSMA, des réformes adaptées permettraient d’élargir l’accès à Internet à 2,6 millions de personnes supplémentaires d’ici 2030. Cette progression générerait près de 1 100 milliards FCFA de valeur économique et aboutirait à la création de 280 000 emplois.

Lors de l’Édition Sénégal du Dakar Digital Africa Summit, Angela Wamola, Directrice Afrique de la GSMA, a rappelé que le pays dispose de solides bases pour devenir l’un des pôles numériques les plus dynamiques du continent. Elle a toutefois souligné plusieurs freins persistants, notamment le prix élevé des appareils, le manque de compétences numériques et certaines difficultés d’accès.

Selon elle, le Sénégal réunit les conditions nécessaires pour bâtir une économie numérique forte, grâce à ses stratégies nationales et à une jeunesse particulièrement motivée. Elle estime qu’en renforçant l’accessibilité, la formation numérique et un cadre politique propice, le pays pourrait offrir de nouvelles perspectives à toutes les catégories sociales : agriculteurs, commerçants, étudiants, entrepreneurs ou encore usagers des services publics. Ces réformes contribueraient également à améliorer la résilience économique du pays sur le long terme.

L’intégration de 2,6 millions de nouveaux utilisateurs ferait passer l’adoption de l’Internet mobile à 61 % de la population. Cette évolution bénéficierait notamment aux jeunes, aux femmes et aux zones rurales, tout en réduisant les inégalités régionales et en améliorant la couverture dans les secteurs moins desservis.

Le directeur général de la Sonatel estime, pour sa part, que ces avancées aideront à renforcer les compétences numériques à travers la formation et l’éducation, tout en soutenant un environnement réglementaire capable de stimuler l’innovation et l’investissement.



