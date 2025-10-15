Coupe du monde 2026. La FIFA annonce avoir vendu plus d’un million de billets pour le Mondial

La grande attente se confirme. Ce jeudi 16 octobre 2025, la FIFA a annoncé sur son site internet avoir déjà vendu plus d’un million de billets pour la Coupe du monde 2026. Une phase de prévente a été organisée, non ouverte au grand public encore. « C’est une preuve incroyable que la Coupe du monde de la FIFA la plus ambitieuse et la plus inclusive de l’histoire suscite véritablement l’engouement du monde entier », s’est félicité le président Gianni Infantino.





Le prochain Mondial se déroulera conjointement aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet 2026. La FIFA compte ouvrir une prochaine phase de vente le 27 octobre prochain, où le grand public pourra acheter ses places.





Lors de la phase de prévente, la FIFA a communiqué les pays ayant acheté le plus de billets. Les trois pays hôte occupent le podium, les États-Unis, le Canada et le Mexique. La France est 10e à s’être rué sur ces premières places, juste derrière l’Argentine, nation championne du monde en titre.