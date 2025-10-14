Menu
L'Actualité au Sénégal

Coupe ICS à Méouane : finale à Tivaouane et demande de délai pour les Navétanes


Rédigé le Mercredi 15 Octobre 2025 à 16:26 | Lu 51 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


L’arrondissement de Méouane, dans le département de Tivaouane, est en pleine effervescence avec la Coupe ICS, un tournoi de football initié par le Sous-Préfet de Méouane et soutenu par les Industries Chimiques du Sénégal (ICS).


Coupe ICS à Méouane : finale à Tivaouane et demande de délai pour les Navétanes

Cette compétition, qui réunit les jeunes talents des commune.

Après plusieurs semaines de matchs disputés, la finale de la Coupe ICS est prévue le15 octobre à Tivaouane, et opposera deux équipes en pleine progression.

Selon Lamine Niang, président de l’O.D.E.C.A.V de Tivaouane, les récompenses pour les finalistes sont généreuses :

  • Le vainqueur recevra 1 million FCFA et un jeu de maillot complet,

  • Le deuxième aura 750 000 FCFA et un jeu de maillot.

Ces prix viennent renforcer l’attrait du tournoi et valoriser les efforts des jeunes sportifs.

Parallèlement, les responsables de l’organisation ont demandé à l’État un délai supplémentaire de 15 jours afin de permettre la fin des Navétanes à Tivaouane, ces tournois populaires qui mobilisent chaque année de nombreux joueurs et amateurs de football local.
Cette requête vise à garantir la bonne organisation des matchs, à éviter les chevauchements et à offrir aux équipes la possibilité de disputer leurs rencontres dans des conditions optimales.

 

Au-delà de la compétition, la Coupe ICS se veut un rendez-vous citoyen et culturel, où sport, fraternité et divertissement se rencontrent.
Entre chants, danses et ambiance festive, la population célèbre l’énergie et le talent de sa jeunesse, tout en soulignant l’importance du soutien des autorités locales et des partenaires privés pour le développement du sport communautaire.






Lat Soukabé Fall

