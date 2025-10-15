Les Lionceaux U17 du Sénégal écrasent la Guinée-Bissau et filent en finale du tournoi UFOA/A





L’équipe nationale U17 du Sénégal s’est qualifiée pour la finale du tournoi de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA/A) après sa large victoire 4-0, mercredi, face à la Guinée-Bissau.



Les buts sénégalais ont été inscrits par Souleymane Commissaire Faye, Maguette Niang, Yamar Ndiaye et Mahamet Ba.



Cette compétition se déroule à Bamako, au Mali. En finale, les Lionceaux affronteront le vainqueur du duel entre le Mali et la Guinée, opposés dans la seconde demi-finale.



Déjà vainqueur du tournoi à trois reprises (2018, 2021 et 2024), le Sénégal vise un nouveau sacre. En atteignant la finale, les jeunes Lions valident également leur qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations U17, prévue en 2026.



aps

