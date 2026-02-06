Menu
Coupe du Sénégal : coup d’envoi des 16es de finale ce mardi aux Parcelles Assainies


Rédigé le Mardi 10 Février 2026 à 14:10 | Lu 29 fois Rédigé par


Les 16es de finale de la Coupe du Sénégal débutent ce mardi avec Oslo FA face à l’AS Kaffrine, avant plusieurs affiches prévues jusqu’à jeudi.


Les 16es de finale de la Coupe du Sénégal démarrent ce mardi au stade municipal des Parcelles Assainies avec l’opposition entre Oslo FA et l’AS Kaffrine, deux formations évoluant en Ligue 2.

Cette phase de la compétition nationale s’étendra jusqu’à jeudi, avec plusieurs rencontres programmées sur trois jours.

Mercredi, un duel entre pensionnaires de la Ligue 1 est au programme, opposant le Teungueth FC au Stade de Mbour. La même journée, le Jamono de Fatick croisera l’AS Douanes, tandis que le Casa Sports affrontera l’AS Bambey.

Le tenant du titre, Génération Foot, entrera en lice jeudi à Rufisque face à l’AJEL, dans ce qui constitue l’affiche majeure de ces 16es de finale. L’équipe de Rufisque retrouve ainsi les académiciens après son forfait enregistré dimanche dernier contre la Linguère en championnat. De son côté, Génération Foot tentera de poursuivre son parcours à l’extérieur afin de conserver son trophée.

Programme des 16es de finale de la Coupe du Sénégal

Mardi :
Oslo FA (L2) – AS Kaffrine (L2)

Mercredi :
Teungueth FC (L1) – Stade de Mbour (L1)
Jamono de Fatick (L2) – AS Douanes (L2)
Casa Sports (L1) – AS Bambey (L2)

Jeudi :
JA (N1) – HLM (L1)
DUC (L2) – Hayoo Agnam (N1)
AJEL (L1) – Génération Foot (L1)
US Gorée (L1) – RS Yoff (N1)
DSC (L1) – Linguère (L1)
Avenir de Mbacké (N2) – USC (N1)
Don Bosco (N1) – Sonacos (L1)
Diambars (L2) – Thiès FC (L2)
Essamaye (L2) – ASC Cambérène (L1)
Penc (DR) – AS Pikine (L1)
Pout SC (DR) – Ajamaat (N1)
Académie Mawade Wade (DR) – Guédiawaye FC (L1)




