Ligue 1 : la Linguère stoppe AJEL et relance la course en tête





La Linguère de Saint-Louis a signé une victoire importante en dominant AJEL de Rufisque (2-0), infligeant ainsi aux Rufisquois leur deuxième revers de la saison. Ce succès, acquis lors de la 14ᵉ journée de Ligue 1, empêche AJEL de retrouver la première place du classement.



En déplacement à Saint-Louis avec l’objectif de reprendre le fauteuil de leader, AJEL s’est heurtée à une équipe de la Linguère plus réaliste. Les Samba Linguère ont surpris leurs visiteurs et se sont imposés sur le score de deux buts à zéro.



Cette victoire permet à la formation saint-louisienne de réaliser une bonne opération, après la lourde défaite concédée lors de la précédente journée.



En ouverture de cette 14ᵉ journée, samedi, l’Union sportive de Gorée a été tenue en échec par Wally Daan (1-1). Les Insulaires, qui avaient perdu la tête du classement la semaine passée au profit d’AJEL, profitent néanmoins de ce résultat pour reprendre la première place.



À égalité de points avec AJEL (24), mais avec un goal-average favorable, l’Union sportive de Gorée redevient leader du championnat.



Le match phare de la journée, le « classico » opposant Casa Sports au Jaraaf, s’est terminé sur un score de parité (1-1). Grâce à cette égalisation obtenue dans le temps additionnel, les Ziguinchorois conservent leur invincibilité à domicile. Le Casa Sports occupe la troisième place avec 23 points, à une unité du duo de tête composé de Gorée et d’AJEL.



Teungueth FC a également réalisé une bonne performance en s’imposant (2-0) face à Dakar Sacré-Cœur. Ce succès permet au TFC de grimper à la quatrième place avec 23 points.



📊 Résultats de la 14ᵉ journée de Ligue 1