CAN 2025 : le trophée présenté aux autorités et populations de Tambacounda

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a présenté, lundi, le trophée de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 aux autorités administratives et locales ainsi qu’aux populations de la région de Tambacounda, a constaté l’APS.

Cette cérémonie s’inscrit dans le cadre de la tournée nationale baptisée « Delloo Njukkel », initiée après la victoire des Lions du football, sacrés champions d’Afrique le 18 janvier dernier.

La présentation s’est tenue sur l’esplanade de la mairie de Tambacounda, en présence de l’adjointe au gouverneur chargée du développement, Diarryatou Ndiaye, du président de la FSF, Abdoulaye Fall, ainsi que du sélectionneur national, Pape Thiaw.

Prenant la parole, le maire de Tambacounda, Papa Banda Dièye, a souligné la portée symbolique de ce trophée. Selon lui, « la coupe accueillie aujourd’hui n’appartient pas uniquement aux joueurs, mais à tout un peuple », ajoutant qu’elle est aussi le fruit des prières et du soutien populaire. Il a, dans son mot de bienvenue, adressé ses félicitations aux joueurs, au staff technique de l’équipe nationale ainsi qu’aux supporters de la région, salués pour leur accompagnement tout au long de la compétition.

De son côté, le président de la FSF, Abdoulaye Fall, a magnifié la forte mobilisation des populations du Sénégal oriental, notamment à travers les fan zones mises en place durant la CAN. Il a également invité les Sénégalais à continuer de porter l’équipe nationale dans leurs prières, en perspective de la prochaine Coupe du monde prévue en juin 2026. ✅ aps