L'Actualité au Sénégal

Violente dispute à Keur Massar : une femme succombe à ses blessures


Rédigé le Jeudi 11 Décembre 2025 à 22:27 | Lu 31 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Keur Massar a été le théâtre d’un tragique incident conjugal. Dans la nuit, une dispute entre deux époux a dégénéré en une violente altercation. Selon les premiers éléments, Mme M. Keïta, âgée d’une quarantaine d’années, se serait agrippée aux parties génitales de son mari, B. Fall. Ce dernier, souffrant de douleurs intenses, aurait repoussé sa femme, qui se serait alors cognée la tête contre un meuble.


Violente dispute à Keur Massar : une femme succombe à ses blessures

Après l’altercation, Mme Keïta a quitté le domicile conjugal pour se rendre à Grand-Yoff. Le lendemain, elle a été évacuée vers un hôpital où un scanner a été prescrit. Cependant, elle est décédée lors de son retour à l’hôpital. Son corps a été déposé à la morgue du centre de santé Philippe Maguilen Senghor de Yoff.

Informée du drame, la brigade territoriale de la Foire a ouvert une enquête et procédé à l’interpellation de B. Fall. Lors de son audition, le mari a nié avoir frappé sa femme et a affirmé que c’est elle qui l’aurait attaqué, le contraignant à la repousser. Il a exprimé ses regrets et sollicité la clémence de la justice.

Le médecin légiste a établi que le décès de Mme Keïta résulte d’un traumatisme crânien. B. Fall a été placé en garde à vue pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Au terme de l’enquête, il a été déféré ce jeudi matin au parquet.



Lat Soukabé Fall

