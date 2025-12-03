Violente dispute à Keur Massar : une femme succombe à ses blessures

Après l’altercation, Mme Keïta a quitté le domicile conjugal pour se rendre à Grand-Yoff. Le lendemain, elle a été évacuée vers un hôpital où un scanner a été prescrit. Cependant, elle est décédée lors de son retour à l’hôpital. Son corps a été déposé à la morgue du centre de santé Philippe Maguilen Senghor de Yoff.



Informée du drame, la brigade territoriale de la Foire a ouvert une enquête et procédé à l’interpellation de B. Fall. Lors de son audition, le mari a nié avoir frappé sa femme et a affirmé que c’est elle qui l’aurait attaqué, le contraignant à la repousser. Il a exprimé ses regrets et sollicité la clémence de la justice.



Le médecin légiste a établi que le décès de Mme Keïta résulte d’un traumatisme crânien. B. Fall a été placé en garde à vue pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Au terme de l’enquête, il a été déféré ce jeudi matin au parquet.

