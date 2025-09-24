Thiès : quatre individus interpellés pour vols à moto et agressions nocturnes

Selon un communiqué publié par la police sur sa page Facebook ce lundi, ces arrestations font suite à une délégation judiciaire consécutive au déferrement d’une bande pour des faits similaires, survenu le 27 février dernier.



Les suspects étaient activement recherchés pour avoir agressé violemment, à l’aide d’une machette, un conducteur de moto Jakarta dans la nuit du 7 au 8 septembre dernier, aux environs de 4 heures du matin, dans le quartier Médina Fall de Thiès. La victime avait déposé plainte, accompagnée d’un certificat médical attestant d’une incapacité temporaire de travail de trente jours.



Selon les déclarations des mis en cause, leur mode opératoire consistait à se déplacer à trois sur une moto Jakarta, armés de machettes, pour patrouiller les rues sombres de Thiès à la recherche de victimes potentielles. Lorsqu’ils repéraient un conducteur de moto, ils le prenaient en chasse. Arrivés à sa hauteur, l’un des malfaiteurs assénait des coups dans le but de déséquilibrer la victime, la faire tomber et s’emparer de sa moto.



L’un des individus interpellés était déjà recherché pour avoir participé, dans la nuit du 9 au 10 juillet dernier, à l’agression d’un homme, qui avait reçu des coups de machette avant d’être dépouillé d’une somme de huit cent mille francs CFA (800 000 FCFA).



La poursuite de l’enquête a également permis l’interpellation du receleur de la bande, localisé à la gare routière de Thiès. Celui-ci a reconnu avoir acheté la moto volée pour cent mille francs CFA (100 000 FCFA).



Les quatre suspects ont été placés en garde à vue, et l’enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur cette affaire, qui met en évidence la recrudescence des agressions nocturnes dans la ville de Thiès et la vigilance des forces de l’ordre pour protéger les citoyens.

