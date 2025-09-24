Menu
L'Actualité au Sénégal

Rédigé le Vendredi 26 Septembre 2025 à 17:36 | Lu 33 fois Rédigé par


Le président Bassirou Diomaye Faye a exprimé compassion et solidarité aux victimes du naufrage du Joola, dont le Sénégal commémore le 23e anniversaire.


23e anniversaire du naufrage du Joola : Bassirou Diomaye Faye rend hommage aux victimes

 

À l’occasion du 23ᵉ anniversaire du naufrage du bateau Le Joola, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé un message de compassion et de solidarité aux victimes et à leurs familles.

« En ce 26 septembre, notre Nation se recueille à la mémoire des victimes du naufrage du Joola, survenu il y a 23 ans. Aux familles éprouvées, j’exprime, au nom du Sénégal, compassion et solidarité indéfectibles », a-t-il écrit sur sa page Facebook officielle.

Le chef de l’État a rappelé que ce drame demeure « l’un des plus douloureux de notre histoire » et qu’il reste profondément inscrit dans la conscience nationale.

Survenu dans la nuit du 26 au 27 septembre 2002, le naufrage du Joola avait provoqué la mort de plus de 1 800 personnes, selon un bilan officiel, faisant de cet événement l’une des plus grandes catastrophes maritimes civiles au monde.

Le bateau, qui reliait Dakar à Ziguinchor, assurait la liaison entre la capitale et la principale ville du sud du pays.




