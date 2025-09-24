AS Monaco : Lamine Camara forfait contre Lorient après une entorse à la cheville





L’AS Monaco devra composer sans Lamine Camara pour le déplacement de ce samedi face au FC Lorient. Le milieu de terrain sénégalais a été victime d’une entorse à la cheville gauche lors de l’entraînement de vendredi, et figure désormais parmi les absents de l’effectif d’Adi Hütter.



L’incertitude demeure quant à la gravité de sa blessure, mais sa participation au match de Ligue des champions mercredi contre Manchester City semble compromise, selon L’Équipe, cité par Jeunesfooteux. Une photo publiée par le joueur sur ses réseaux sociaux, où il apparaît avec une attelle, laisse craindre une indisponibilité de plusieurs semaines.



Ce forfait réduit encore les options d’Adi Hütter au milieu de terrain, où il ne reste que Mamadou Coulibaly, Jordan Teze et le jeune Pape Cabral (18 ans).



Camara s’ajoute à la liste des blessés comprenant Denis Zakaria (adducteurs), Alexandre Golovine (ischio), Paul Pogba (reprise) et Maghnes Akliouche (virus).



Cette absence pourrait également priver le joueur de la sélection pour les matchs du Sénégal contre le Soudan du Sud le 10 octobre et la Mauritanie le 14 octobre, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.



Pour pallier ces défections, le jeune Pape Cabral, capitaine de l’équipe de Youth League, a été convoqué et pourrait effectuer ses débuts en Ligue 1.



igfm



