Guédiawaye, Marché Bou Bess : après le déguerpissement, la population s’exprime

La scène, impressionnante, a attiré de nombreux habitants, curieux de constater l’intervention. Certains commerçants ont été sommés de quitter immédiatement les lieux, provoquant une vive émotion. « Nous vivons de ce marché, c’est notre gagne-pain. Comment allons-nous nourrir nos familles si l’on nous chasse comme ça ? », s’insurge un vendeur de légumes, visiblement affecté. Plusieurs autres commerçants expriment la même inquiétude, dénonçant ce qu’ils considèrent comme une mesure brutale et soudaine.



Pourtant, tous ne partagent pas ce sentiment de frustration. Certains habitants saluent l’initiative et espèrent que cette opération contribuera à assainir le marché et à rendre l’espace plus organisé et sécurisé. « Le marché avait besoin de changements, il était devenu chaotique. Si cette réorganisation permet de mieux travailler et de faciliter la circulation, nous l’accepterons », déclare une habitante venue faire ses courses.



Les autorités locales expliquent que cette démarche s’inscrit dans un plan de réaménagement global visant à améliorer les conditions de travail des commerçants et à sécuriser les lieux pour les clients. Elles assurent également que des alternatives seront proposées aux commerçants déplacés, mais pour l’instant, beaucoup restent dans l’incertitude.



Sur place, la population oscille entre colère et résignation, tandis que les forces de l’ordre veillent à ce que l’opération se déroule sans incident. Les réactions recueillies témoignent d’une tension palpable, mais aussi d’un certain espoir que ce réaménagement puisse, à terme, bénéficier à l’ensemble de la communauté de Guédiawaye.

