Conflit immobilier : un chef d’entreprise visé par une enquête pour incendie volontaire

Selon L’Observateur, l’affaire trouve son origine dans un conflit autour d’un terrain que les deux hommes revendiquent.

O. Diallo affirme que la parcelle lui a été offerte en 2014 par Cheikh Béthio Thioune , son guide spirituel.

C. Gaye, propriétaire légal selon les documents administratifs, avait déjà commencé des travaux de construction sur le terrain.



Une première confrontation dégénère en actes de vandalisme : Diallo détruit des matériaux, mais Gaye réinstalle son chantier et avertit fermement son rival de ne plus toucher aux lieux.



La tension ne retombe pas. Le lendemain, vers 14 heures, O. Diallo revient avec de l’essence et défonce la porte principale de la maison de C. Gaye avant d’y mettre le feu. Heureusement, personne ne se trouvait à l’intérieur.



Mais il récidive le soir même : vers 21 heures, il asperge d’essence la case où se trouvait le vigile et y met le feu. Ce dernier échappe de justesse à la mort.





Les enquêteurs ont découvert que les incendies avaient été préparés en amont via un groupe WhatsApp réunissant plusieurs complices.



Les échanges montrent une préméditation claire .

Ironie du sort : un membre de ce groupe avertit C. Gaye des intentions de Diallo.

Après le second incendie, l’accusé prend la fuite, aidé par des amis présents de l’autre côté de la rue.



Grâce aux vidéos et captures d’écran des discussions WhatsApp, la Brigade de gendarmerie de Malicounda intercepte rapidement O. Diallo.



Il est placé en garde à vue

Déféré au parquet

Envoyé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction de Mbour

Devant le Tribunal de grande instance de Mbour, les parties ont maintenu des versions totalement divergentes :



O. Diallo affirme que le terrain lui a été offert et nie toute implication dans les incendies, évoquant des lenteurs administratives pour expliquer l’absence de documents officiels.

C. Gaye présente les documents légaux prouvant sa propriété et explique qu’il a échappé au pire grâce à l’alerte d’un membre du groupe WhatsApp.

Convaincu de la préméditation et de la gravité des faits, le procureur a demandé que le tribunal se déclare incompétent, afin d’ouvrir une information judiciaire.





Le dossier sera confié à un juge d’instruction pour déterminer les responsabilités exactes, notamment celles des éventuels complices.





Le tribunal a mis l’affaire en délibéré, avec une décision attendue le 17 mars 2026.

