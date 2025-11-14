Colloque international du CHEDS : réflexion sur la gouvernance des ressources et des frontières en Afrique de l’Ouest





Le Centre des Hautes Études de Défense et de Sécurité (CHEDS) a lancé jeudi à Dakar la troisième édition de son Colloque international. L’événement, consacré au thème « Gagner la paix en Afrique de l’Ouest : pour une gouvernance souveraine des ressources et des frontières », a débuté en présence du ministre des Forces armées.



Une ouverture placée sous le signe de la coopération régionale

Lors de la cérémonie d’ouverture, le directeur général du CHEDS, le Général de brigade Jean Diémé, a insisté sur l’importance de l’appui institutionnel accordé au centre. Il a également salué la participation de délégations venues de divers pays d’Afrique et d’Europe, malgré des contraintes de déplacement parfois importantes.



Dakar, décrite comme un espace de rencontres et de réflexion, accueille une nouvelle fois ce cadre d’échanges destiné à renforcer la collaboration entre États et à proposer des solutions durables aux enjeux sécuritaires actuels.



Une continuité dans les grandes thématiques du CHEDS

Après avoir abordé la sécurité collective en 2023 puis la souveraineté en 2024, l’édition 2025 prolonge la réflexion autour de la gestion des ressources naturelles et du contrôle des frontières. Selon le Général Diémé, ces deux domaines représentent des défis majeurs dans une région confrontée à de nombreux déséquilibres.



Pour lui, la paix reste un socle essentiel pour tout progrès, mais aussi un élément déterminant pour offrir des perspectives solides à la jeunesse africaine.



Des thèmes stratégiques au cœur des travaux

Les participants aborderont plusieurs axes clés tels que :



l’hydrodiplomatie et son rôle dans la stabilité,

la gouvernance foncière et les enjeux urbains,

la souveraineté numérique,

l’intelligence artificielle,

les dynamiques démographiques,

la sécurité collective.

Autant de sujets qui conditionnent la capacité des États à maintenir un environnement stable et à anticiper les défis futurs.



Une édition marquée par des invités de haut niveau

Le colloque accueille cette année comme conférencier inaugural le Professeur Abdoulaye Bathily, dont l’expérience dans les institutions africaines et internationales est largement reconnue.



La présence du musicien Omar Pène, engagé dans la promotion de l’unité sur le continent, a également marqué cette ouverture, rappelant l’importance de la culture dans la construction d’un climat apaisé.



Un espace de référence en construction

Le Général Diémé a réaffirmé sa volonté de positionner le Colloque du CHEDS comme une plateforme incontournable d’échanges, de partage de connaissances et de coopération entre États. L’objectif reste de bâtir un dialogue régulier capable d’accompagner durablement la région dans sa quête de stabilité.



