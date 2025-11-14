Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Colloque international du CHEDS : réflexion sur la gouvernance des ressources et des frontières en Afrique de l’Ouest


Rédigé le Vendredi 14 Novembre 2025 à 13:39 | Lu 37 fois Rédigé par


Le CHEDS lance à Dakar la troisième édition de son Colloque international, axé sur la gouvernance des ressources, la gestion des frontières et les enjeux de stabilité en Afrique de l’Ouest.


Colloque international du CHEDS : réflexion sur la gouvernance des ressources et des frontières en Afrique de l’Ouest

 

Le Centre des Hautes Études de Défense et de Sécurité (CHEDS) a lancé jeudi à Dakar la troisième édition de son Colloque international. L’événement, consacré au thème « Gagner la paix en Afrique de l’Ouest : pour une gouvernance souveraine des ressources et des frontières », a débuté en présence du ministre des Forces armées.

Une ouverture placée sous le signe de la coopération régionale

Lors de la cérémonie d’ouverture, le directeur général du CHEDS, le Général de brigade Jean Diémé, a insisté sur l’importance de l’appui institutionnel accordé au centre. Il a également salué la participation de délégations venues de divers pays d’Afrique et d’Europe, malgré des contraintes de déplacement parfois importantes.

Dakar, décrite comme un espace de rencontres et de réflexion, accueille une nouvelle fois ce cadre d’échanges destiné à renforcer la collaboration entre États et à proposer des solutions durables aux enjeux sécuritaires actuels.

Une continuité dans les grandes thématiques du CHEDS

Après avoir abordé la sécurité collective en 2023 puis la souveraineté en 2024, l’édition 2025 prolonge la réflexion autour de la gestion des ressources naturelles et du contrôle des frontières. Selon le Général Diémé, ces deux domaines représentent des défis majeurs dans une région confrontée à de nombreux déséquilibres.

Pour lui, la paix reste un socle essentiel pour tout progrès, mais aussi un élément déterminant pour offrir des perspectives solides à la jeunesse africaine.

Des thèmes stratégiques au cœur des travaux

Les participants aborderont plusieurs axes clés tels que :

  • l’hydrodiplomatie et son rôle dans la stabilité,

  • la gouvernance foncière et les enjeux urbains,

  • la souveraineté numérique,

  • l’intelligence artificielle,

  • les dynamiques démographiques,

  • la sécurité collective.

Autant de sujets qui conditionnent la capacité des États à maintenir un environnement stable et à anticiper les défis futurs.

Une édition marquée par des invités de haut niveau

Le colloque accueille cette année comme conférencier inaugural le Professeur Abdoulaye Bathily, dont l’expérience dans les institutions africaines et internationales est largement reconnue.

La présence du musicien Omar Pène, engagé dans la promotion de l’unité sur le continent, a également marqué cette ouverture, rappelant l’importance de la culture dans la construction d’un climat apaisé.

Un espace de référence en construction

Le Général Diémé a réaffirmé sa volonté de positionner le Colloque du CHEDS comme une plateforme incontournable d’échanges, de partage de connaissances et de coopération entre États. L’objectif reste de bâtir un dialogue régulier capable d’accompagner durablement la région dans sa quête de stabilité.

aps



Actualité à Thiès

Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts

Lat Soukabé Fall - 10/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts
La ville de Thiès a officiellement lancé ce lundi 10 novembre 2025, les travaux de pavage et d’aménagement des voiries, dans le cadre d’un programme ambitieux visant à moderniser les infrastructures...

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Actualités

Situation politico-économique : Habib Vitin plaide pour une concertation nationale et met en garde contre les querelles au sommet de l’État

- 14/11/2025 - 0 Commentaire
Situation politico-économique : Habib Vitin plaide pour une concertation nationale et met en garde contre les querelles au sommet de l’État
Invité de Baba Ndiaye sur I-Radio, le président du Mouvement «Thiès d’Abord», M. Habib Vitin, a livré une analyse sans détour de la situation politique et économique du pays. Dans un ton ferme mais...

Industrie de faux documents d’identité : une vaste filière administrative mise au jour

- 14/11/2025 - 0 Commentaire
Industrie de faux documents d’identité : une vaste filière administrative mise au jour
Une opération de contrôle révèle un large réseau spécialisé dans la création de faux documents d’état civil sénégalais. Enquête sur une filière bien organisée opérant via plusieurs mairies.  ...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags