Collision mortelle à Tivaouane : un conducteur de charrette perd la vie

Selon des informations confirmées par une source sécuritaire et relayées par l’Agence de presse sénégalaise (APS), un véhicule de marque Peugeot est entré en collision avec une charrette hippomobile. Le choc a été d’une extrême violence.



Grièvement blessé, le conducteur de la charrette a été rapidement pris en charge par les sapeurs-pompiers, puis évacué au centre de santé de Méckhé avant d’être transféré à l’hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh. Malgré les efforts du personnel médical, la victime a succombé à ses blessures peu après son admission en service de réanimation.



Le conducteur du véhicule impliqué a été interpellé et placé en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Méckhé. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet accident mortel.



Cet incident relance le débat sur la cohabitation dangereuse entre véhicules motorisés et charrettes hippomobiles sur certains axes routiers du pays, notamment sur la RN2, souvent empruntée par des usagers aux modes de transport très différents.

