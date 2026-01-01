Collision mortelle à Farafenni : sept ressortissants sénégalais perdent la vie





Un grave accident de la circulation a coûté la vie à sept personnes, toutes de nationalité sénégalaise, et fait quatorze blessés mercredi à Farafenni, en Gambie, selon des sources concordantes citées par l’APS.



Le drame implique un minibus en provenance de Ziguinchor et un bus venant de Dakar. D’après les informations recueillies, le minibus aurait tenté un dépassement sur un virage situé à proximité du camp militaire de Farafenni, avant de se retrouver face au bus circulant en sens opposé, provoquant une violente collision.



Six passagers ont perdu la vie sur le coup. Un septième, grièvement atteint, a succombé à ses blessures peu après, portant le bilan provisoire à sept décès.



Les victimes décédées ainsi que les blessés, dont huit dans un état grave, ont été admis à l’hôpital de Farafenni. Cinq blessés ont par la suite été transférés vers des structures sanitaires à Banjul, la capitale gambienne.



Une enquête a été ouverte afin d’établir les circonstances exactes de cet accident survenu sur la Transgambienne, un axe routier très fréquenté reliant le sud du Sénégal au reste du pays à travers le territoire gambien.

