Collision à Faraféni : 7 morts et 8 blessés selon un nouveau bilan provisoire





De nouveaux éléments ont été communiqués concernant le bilan provisoire de l’accident survenu ce mercredi 7 janvier à Faraféni, impliquant un mini-car et un bus. La collision a fait un total de 15 victimes, dont 7 personnes décédées.



Parmi les personnes ayant perdu la vie, deux corps n’ont pas encore pu être identifiés. Le bilan fait également état de sept blessés graves et d’un blessé léger.



Concernant la prise en charge des dépouilles, six corps ont été acheminés à l’hôpital de Kaolack, tandis qu’un autre a été déposé à Nioro. S’agissant des blessés, deux personnes, dont un cas grave, ont été transportées à l’hôpital général de Faraféni. Six blessés graves ont, pour leur part, été admis dans une clinique située à Bakau.



Les autorités sénégalaises ont pris des dispositions en vue d’une évacuation sanitaire par voie aérienne des blessés vers Dakar. De son côté, le groupement d’incendie et de secours n°3 a mobilisé d’importants moyens afin d’assurer une prise en charge effective des victimes.

