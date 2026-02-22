Menu
SÉCURITÉ UNIVERSITAIRE : OUSMANE SONKO ÉVOQUE UN COMMISSARIAT SUR LE CAMPUS DE L’UCAD


Rédigé le Mardi 24 Février 2026 à 12:39


Face aux préoccupations des députés, Ousmane Sonko évoque l’installation possible d’un commissariat sur le campus social et des projets de réorganisation pour améliorer les conditions universitaires.


Lors de la séance des questions d’actualité au gouvernement, le Premier ministre Ousmane Sonko a apporté des réponses aux députés concernant la situation à l’université. Les discussions ont porté principalement sur la sécurité du campus social et sur l’avenir de l’organisation universitaire.

Face aux tensions répétées, il a indiqué avoir demandé au ministre de l’Intérieur de préparer une étude accompagnée d’un rapport sur la possibilité d’implanter un commissariat à l’intérieur du campus social. Selon lui, cet espace doit être considéré comme un quartier à part entière et nécessite un encadrement sécuritaire adapté, d’autant plus qu’il accueille des milliers d’étudiants et connaît régulièrement des incidents.

Le chef du gouvernement a également abordé la question de l’organisation des infrastructures universitaires. Il estime difficile de regrouper environ 25 000 étudiants dans le même site. Dans cette perspective, il a précisé que le ministre de l’Économie et celui de l’Enseignement supérieur travaillent sur un projet visant à transférer certains amphithéâtres vers des sites offrant de meilleures conditions.

Évoquant la situation globale, il a jugé indispensables des changements structurels afin d’éviter l’engorgement du système universitaire. Il a assuré que les réformes nécessaires seront engagées pour préserver la performance de l’université et garantir aux étudiants un cadre d’apprentissage adéquat, ajoutant que l’État prendra les mesures requises.



