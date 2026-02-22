SÉCURITÉ UNIVERSITAIRE : OUSMANE SONKO ÉVOQUE UN COMMISSARIAT SUR LE CAMPUS DE L’UCAD





Lors de la séance des questions d’actualité au gouvernement, le Premier ministre Ousmane Sonko a apporté des réponses aux députés concernant la situation à l’université. Les discussions ont porté principalement sur la sécurité du campus social et sur l’avenir de l’organisation universitaire.



Face aux tensions répétées, il a indiqué avoir demandé au ministre de l’Intérieur de préparer une étude accompagnée d’un rapport sur la possibilité d’implanter un commissariat à l’intérieur du campus social. Selon lui, cet espace doit être considéré comme un quartier à part entière et nécessite un encadrement sécuritaire adapté, d’autant plus qu’il accueille des milliers d’étudiants et connaît régulièrement des incidents.



Le chef du gouvernement a également abordé la question de l’organisation des infrastructures universitaires. Il estime difficile de regrouper environ 25 000 étudiants dans le même site. Dans cette perspective, il a précisé que le ministre de l’Économie et celui de l’Enseignement supérieur travaillent sur un projet visant à transférer certains amphithéâtres vers des sites offrant de meilleures conditions.



Évoquant la situation globale, il a jugé indispensables des changements structurels afin d’éviter l’engorgement du système universitaire. Il a assuré que les réformes nécessaires seront engagées pour préserver la performance de l’université et garantir aux étudiants un cadre d’apprentissage adéquat, ajoutant que l’État prendra les mesures requises.

