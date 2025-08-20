Clinton à Poutine: l’Otan ne menace pas la Russie, révèlent des archives américaines déclassifiées



Retour en 2000: cet échange a eu lieu lors d’un face-à-face au Kremlin, selon des notes déclassifiées rédigées par Strobe Talbott, diplomate et russophone confirmé, alors numéro 2 du Département d’État."Dès le début du processus d’expansion de l’Otan, je savais que cela pourrait poser problème à la Russie. Je l’ai compris et je veux que chacun comprenne que son élargissement ne menace en rien la Russie", avait alors assuré Bill Clinton.

Il avait ajouté: "Si nos successeurs se concentrent les uns sur les autres comme principale menace, ils passeront à côté de l’occasion de traiter ensemble d’autres questions."



Et pourtant…



La Russie aurait pu rejoindre l’Otan au début des années 2000 si les États-Unis avaient joué le jeu, a rappelé Vladimir Poutine en février 2024, lors d’une interview avec le journaliste américain Tucker Carlson. Déjà en 2022, il avait évoqué cette discussion avec Clinton, qui, selon lui, s’était montré plutôt "glacial" sur le sujet.

