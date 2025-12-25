Cisjordanie occupée: l'armée israélienne attaque Qabatiya après le meurtre de deux personnes par un Palestinien

Depuis vendredi 26 décembre dans la soirée, l’armée israélienne mène des raides contre le village de Qabatiya. Elle est entrée avec 45 véhicules blindés et trois bulldozers et impose un siège complet. Toutes les entrées et les sorties du village sont bloquées par des soldats israéliens, y compris des rues à l’intérieur, et les habitants sont cloitrés chez eux.



Le père de l’assaillant a été arrêté, sa maison a été fouillée et cela risque de ne pas s’arrêter là car depuis 2014, à chaque fois qu’un Palestinien tue un Israélien lors d’une attaque, sa maison est démolie par Israël – qu’il s’agisse de son appartement, de celui de sa famille ou même du toit de ses parents si l’assaillant n’avait pas de foyer.



D’après des défenseurs des droits humains, il est difficile lors de raids comme celui-ci de ne pas conclure à une forme de vengeance. Israël estime que cela dissuadera les prochaines attaques. Interrogé par le Shin Bet, l’assaillant aurait déclaré qu’il a agi après avoir vu des attaques de colons israéliens contre des Palestiniens.



La semaine dernière, un adolescent palestinien de 16 ans a été abattu par l’armée israélienne dans ce même village de Qabatiya. L’armée l’avait d’abord accusé d’être un terroriste dans un premier communiqué, avant de lui reprocher d’avoir voulu jeter une brique sur les soldats. Des vidéos de surveillance analysées par plusieurs médias, dont CNN, montraient que rien ne semblait avoir été jeté depuis la ruelle où se trouvait l'adolescent.