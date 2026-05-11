Ciments du Sahel honore ses pèlerins 2026 : un geste social fort au service de la foi et du vivre-ensemble

Ciments du Sahel : des titres de voyage remis aux pèlerins du Hajj et de Rome 2026

Dans une ambiance empreinte d’émotion, de reconnaissance et de spiritualité, Ciments du Sahel a procédé à la remise officielle des titres de voyage destinés aux employés et partenaires retenus pour les pèlerinages religieux de l’année 2026. Une cérémonie hautement symbolique, placée sous le signe de la foi, du vivre-ensemble et de la solidarité d’entreprise, qui a concerné aussi bien les bénéficiaires du pèlerinage musulman à La Mecque que ceux du pèlerinage chrétien à Rome.

La rencontre s’est tenue sous la présidence du Président-directeur général de l’entreprise, Latfallah Layousse, en présence des responsables de la société, des représentants du personnel, des bénéficiaires et de plusieurs invités. À travers cette initiative renouvelée, Ciments du Sahel confirme une tradition sociale devenue, au fil des années, un moment fort dans la vie interne de l’entreprise.

Une cérémonie marquée par la gratitude des travailleurs

Dès les premières prises de parole, les représentants des travailleurs ont tenu à exprimer leur reconnaissance au PDG de Ciments du Sahel pour ce geste considéré comme un acte majeur d’accompagnement social. Dans une intervention chargée d’émotion, un responsable du personnel a rappelé que cette remise de titres de voyage n’était pas un acte isolé, mais s’inscrivait dans une continuité d’actions menées en faveur des employés.

« Monsieur le Président, votre présence est le signe vivant de votre attachement à l’épanouissement de votre personnel. »

Le représentant des travailleurs a également rappelé qu’après la récente célébration de la fête de l’excellence, qui avait permis de récompenser les enfants du personnel les plus méritants, l’entreprise franchissait une nouvelle étape en offrant à certains travailleurs l’opportunité d’accomplir un pèlerinage vers les lieux saints de l’Islam et de la chrétienté.

« Aujourd’hui, vous offrez à certains travailleurs l’opportunité d’effectuer le pèlerinage aux lieux saints de l’Islam et de la chrétienté. »

Des passeports, visas et billets remis aux futurs pèlerins

Les bénéficiaires ont reçu leurs passeports, visas, billets d’avion ainsi que l’ensemble des documents administratifs nécessaires à leur déplacement vers les lieux saints. Pour les futurs pèlerins, cette remise dépasse largement la simple dimension administrative. Elle représente une porte ouverte vers une expérience spirituelle majeure, rendue possible grâce à l’accompagnement de leur employeur.

« Chacun de ces titres de voyage que vous remet le Président-directeur général aujourd’hui n’est pas seulement un document administratif, c’est le passeport pour une rencontre unique avec le Créateur. »

Dans le même esprit, il a été souligné que ces documents ouvrent aux bénéficiaires les portes de lieux hautement symboliques comme La Mecque, Jérusalem et Rome, dans des conditions leur permettant d’accomplir leur pèlerinage avec sérénité.

« C’est la clé qui vous ouvre les portes de La Mecque, de Jérusalem, de Rome, pour accomplir le pèlerinage avec sérénité. »

Le vivre-ensemble religieux au cœur de l’initiative

L’un des faits marquants de cette cérémonie reste l’ouverture de l’initiative aux différentes confessions religieuses. Au-delà du Hajj, Ciments du Sahel accompagne également des bénéficiaires appelés à effectuer le pèlerinage chrétien à Rome. Un geste fort, salué comme une illustration concrète du dialogue interreligieux, de la cohésion sociale et du respect des croyances.

Dans leurs témoignages, les bénéficiaires ont insisté sur la portée spirituelle de ce voyage. Ils ont rappelé que le pèlerinage vers les lieux saints de l’Islam et de la chrétienté demeure le souhait profond de nombreux croyants, avant de formuler des prières pour l’entreprise, ses dirigeants, leurs familles et la paix sociale.

« Le voyage vers les lieux saints de la chrétienté et de l’Islam est le souhait de tout croyant. »

Les bénéficiaires ont également promis de porter dans leurs prières la bonne marche de Ciments du Sahel, la cohésion entre les travailleurs et le développement harmonieux de l’entreprise.

« Nous n’oublierons pas de formuler des prières pour la bonne marche de notre société et pour la cohésion entre les hommes. »

Latfallah Layousse appelle les pèlerins à prier pour le Sénégal

Prenant la parole devant les futurs pèlerins, le PDG de Ciments du Sahel, Latfallah Layousse, a donné une dimension nationale à cette cérémonie. Dans un discours direct et empreint de sincérité, il a demandé aux bénéficiaires de porter le Sénégal dans leurs prières durant leur séjour dans les lieux saints.

« Mon vœu, c’est que vous priiez pour notre pays. Je commencerai par notre pays, parce que nous traversons une situation très complexe, très difficile. »

Le chef d’entreprise a également rappelé son attachement à la foi et à l’action utile, soulignant que sa volonté profonde a toujours été de faire du bien autour de lui. Il a invité les pèlerins à voyager dans la paix, la sérénité et la responsabilité, tout en gardant une pensée pour le Sénégal et pour l’entreprise.

« Depuis ma tendre jeunesse, une seule foi m’habitait : faire du bien sur cette terre. »

Dans un moment particulièrement humain, Latfallah Layousse a échangé avec plusieurs bénéficiaires, rappelant l’ancienneté de certains travailleurs, leurs années de service et leur contribution à l’histoire de l’entreprise. Il a notamment évoqué les débuts de Ciments du Sahel, lorsque certains employés travaillaient encore dans des conditions modestes, avant de voir aujourd’hui ces mêmes travailleurs bénéficier d’un accompagnement vers les lieux saints.

Des bénéficiaires émus et reconnaissants

Les futurs pèlerins ont exprimé une profonde gratitude à l’endroit de la direction générale. Plusieurs d’entre eux ont salué le travail réalisé par les services internes, notamment la direction du personnel, pour l’accompagnement administratif et logistique depuis le début du processus.

« Nos familles respectives, époux, épouses et enfants ont manifesté leur contentement en formulant des prières pour l’entreprise et pour ses dirigeants. »

Les bénéficiaires ont également demandé des prières pour que leur voyage se déroule dans la paix, depuis leur départ jusqu’à leur retour parmi leurs collègues et leurs familles. L’émotion était perceptible dans les mots, les gestes et les remerciements adressés à la direction.

« Nous demandons également de prier pour nous afin que notre voyage soit paisible jusqu’à notre retour parmi vous. »

Une bénédiction papale offerte au PDG

Autre moment fort de la cérémonie : deux pèlerins de l’année précédente, Jeanne Evelyne Gabin, secrétaire à la direction générale, et son collègue François John, électricien à la direction de l’exploitation, ont remis au PDG un cadeau symbolique : une bénédiction papale. Ils ont expliqué avoir voulu exprimer, à travers ce geste, leur reconnaissance après avoir bénéficié eux aussi de l’accompagnement de l’entreprise lors du pèlerinage précédent.

« Nous ne cesserons jamais de vous remercier et de vous exprimer notre entière gratitude. »

Ce geste, reçu avec émotion par Latfallah Layousse, a renforcé la dimension spirituelle et fraternelle de cette cérémonie. Il illustre également la mémoire collective que laisse ce type d’initiative dans le cœur des bénéficiaires.

Une politique sociale qui dépasse le cadre professionnel

À travers cette remise des titres de voyage, Ciments du Sahel confirme que l’entreprise ne se limite pas à sa mission industrielle. Elle se positionne également comme un acteur social, attentif au bien-être de ses employés, à leur épanouissement personnel et à leur vie spirituelle.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large de responsabilité sociale, aux côtés d’autres actions déjà menées en faveur du personnel, notamment la valorisation de l’excellence scolaire des enfants des travailleurs. Elle traduit une conception de l’entreprise fondée sur la proximité, la reconnaissance, la solidarité et l’accompagnement humain.

Un contexte national marqué par les préparatifs du Hajj 2026

Cette cérémonie intervient dans un contexte marqué par le démarrage officiel des opérations de distribution des documents du Hajj 2026 au Sénégal par la Délégation générale au pèlerinage. Pour les bénéficiaires de Ciments du Sahel, la remise des titres de voyage constitue donc une étape décisive avant le départ vers les lieux saints.

Entre émotion, prières, reconnaissance et engagement social, cette cérémonie aura surtout montré une entreprise soucieuse de renforcer les liens humains avec ses travailleurs et partenaires. En accompagnant des pèlerins musulmans et chrétiens, Ciments du Sahel envoie un message fort : celui d’une entreprise qui valorise la foi, la diversité religieuse, la cohésion sociale et la dignité de ses collaborateurs.

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