Ciment du Sahel offre un important lot de médicaments à la commune de Diass

La cérémonie de remise s’est déroulée en présence des autorités administratives et sanitaires de la localité, ainsi que des représentants de l’entreprise. Le lot comprend des médicaments essentiels, notamment des antibiotiques, des antalgiques, des solutions injectables et divers produits de première nécessité pour la prise en charge des patients.



Selon les responsables de Ciment du Sahel, cette initiative s’inscrit dans la politique de responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE), qui vise à accompagner les communautés riveraines dans les domaines de la santé, de l’éducation et du développement local. « La santé est un pilier fondamental du développement. À travers ce geste, nous souhaitons apporter un soutien concret aux populations de Diass », a déclaré un représentant de la société.



Les autorités sanitaires de la commune ont salué ce don, qu’elles jugent opportun et salvateur. Elles ont souligné que ces médicaments permettront d’améliorer la prise en charge des malades, notamment dans les postes de santé souvent confrontés à des ruptures de stocks.



Pour les populations bénéficiaires, ce geste est perçu comme un signal fort de l’engagement de Ciment du Sahel aux côtés des communautés locales. Une collaboration appelée à se renforcer dans les mois à venir, au service du bien-être des habitants de Diass.

