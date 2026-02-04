Cancer en Afrique : près d’un million de décès enregistrés chaque année



Le cancer continue de faire des ravages en Afrique, avec près d’un million de décès enregistrés chaque année et plus d’un million de nouveaux cas diagnostiqués annuellement. Ces chiffres ont été communiqués par Mohamed Janabi, directeur régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Afrique.

Dans un message publié mardi sur le site de l’OMS Afrique, à la veille de la Journée mondiale du cancer, il a indiqué que cette maladie figure parmi les principales causes de décès prématuré sur le continent. Il la qualifie désormais d’urgence de santé publique.

Selon Mohamed Janabi, le cancer dépasse le cadre strictement sanitaire. Il représente également un défi majeur pour le développement, en exerçant une pression importante sur les familles, en fragilisant les systèmes de santé et en freinant les progrès économiques.

Le directeur régional de l’OMS Afrique explique que les difficultés rencontrées dans la prise en charge des patients sont en grande partie liées aux retards dans le diagnostic, ce qui affecte la continuité des soins. Il souligne également l’insuffisance du nombre d’agents de santé spécialisés.

L’accès à la radiothérapie, aux services de pathologie ainsi qu’aux médicaments essentiels demeure très limité dans de nombreux pays africains. À cela s’ajoute le coût élevé des soins, qui reste hors de portée pour un grand nombre de familles, a-t-il précisé.

Mohamed Janabi rappelle toutefois que le cancer peut être évité, diagnostiqué plus tôt et traité de manière efficace. Il assure que l’OMS poursuivra son appui aux pays africains à travers des initiatives mondiales et régionales reposant sur des données fiables.

Il a également cité plusieurs programmes en cours, notamment la Stratégie mondiale pour l’élimination du cancer du col de l’utérus, l’Initiative mondiale contre le cancer du sein, celle dédiée au cancer de l’enfant, ainsi que la Plateforme mondiale pour l’accès aux médicaments contre le cancer de l’enfant. Les services de lutte contre les cancers féminins participent également à ces efforts.

Au Sénégal, le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique estime qu’environ 11 800 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chaque année, tandis que la maladie provoque près de 8 100 décès annuels. aps