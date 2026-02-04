Cheikh Anta Diop : l’État veut renforcer la transmission de son œuvre dans l’éducation et la culture





Le président de la République a instruit le gouvernement, mercredi en Conseil des ministres, de renforcer la diffusion et la pérennisation de l’œuvre de Cheikh Anta Diop au sein des programmes scolaires, universitaires ainsi que dans les productions artistiques.



En prélude à la commémoration du quarantième anniversaire du rappel à Dieu du professeur Cheikh Anta Diop, prévue le 7 février 2026, le chef de l’État a rendu un hommage appuyé, au nom de la Nation, à cet universitaire de renom. Il a salué la mémoire d’un patriote engagé et d’un panafricain convaincu, dont les travaux scientifiques et les prises de position, tant au niveau national qu’international, ont contribué de manière significative à l’éveil des consciences, selon le communiqué du Conseil des ministres.



Bassirou Diomaye Faye a également demandé au gouvernement d’intensifier les efforts en matière de désenclavement et de mise en valeur de Thieytou, village natal de l’historien et anthropologue sénégalais.



Il a en outre invité les autorités compétentes à collaborer avec la famille du défunt ainsi qu’avec l’ensemble des parties concernées, en vue de promouvoir et de pérenniser, dans les curricula éducatifs et les expressions artistiques, l’œuvre majeure laissée par l’égyptologue Cheikh Anta Diop.

