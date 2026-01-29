Affaire « Faram Facce » : Doudou Wade annonce une comparution volontaire à la Sûreté urbaine

L’ancien président du groupe parlementaire Libéral, Doudou Wade, a fait savoir ce dimanche, à travers une publication sur sa page Facebook, qu’il se présentera de sa propre initiative à la Sûreté urbaine le lundi 2 février 2026. Il précise qu’il sera accompagné de ses avocats, dans le cadre de l’affaire liée à l’émission « Faram Facce » diffusée sur la TFM.

Dans son message, Doudou Wade affirme n’avoir reçu aucune convocation officielle, que ce soit à son domicile ou par un autre moyen formel. Il explique que sa démarche intervient après l’audition de l’animateur Papa Ngagne Ndiaye par les services de la Sûreté urbaine, à la suite de l’émission du mercredi 28 janvier, laquelle a suscité de nombreuses réactions au sein de l’opinion publique. Il insiste notamment sur le fait qu’aucune convocation ne lui a été notifiée.

Évoquant l’attention médiatique et la mobilisation observée sur les réseaux sociaux autour de cette affaire, l’ancien responsable parlementaire a invité ses compatriotes à faire preuve de retenue. Il leur a demandé de rester chez eux, de vaquer à leurs occupations habituelles, de prier pour l’éclatement de la vérité et d’éviter tout comportement susceptible d’être perçu comme un trouble à l’ordre public.

Dans la même publication, Doudou Wade a exprimé sa reconnaissance à l’endroit des personnes qui lui ont témoigné leur soutien et leur sympathie depuis le début de cette controverse médiatique.

Se présentant comme un « démocrate convaincu » et un « citoyen républicain », il a réaffirmé son attachement aux institutions et au respect du cadre légal. Il a conclu en rappelant qu’il demeure un homme respectueux des lois et de la justice de son pays.

