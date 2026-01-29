Khaby Lame vend sa société pour près d’un milliard de dollars et entre dans l’histoire du numérique

Selon les informations relayées par RFI, l’opération a été conclue avec le groupe d’investissement Rich Sparkle Holdings, marquant un tournant majeur dans la carrière du créateur le plus suivi au monde sur TikTok.



Âgé de seulement 25 ans, Khaby Lame est né à Dakar avant de s’installer en Italie, pays dont il a obtenu la nationalité en 2022. En quelques années, il est devenu une véritable icône mondiale grâce à ses vidéos muettes, ironiques et universelles, qui tournent en dérision les tutoriels inutiles.



Aujourd’hui, il cumule plus de 160 millions d’abonnés sur TikTok, avec des vidéos dépassant régulièrement les 300 millions de vues, rappelle BFMTV. Une audience colossale qui a convaincu les investisseurs de miser très gros sur son image et sa marque.



Dans le cadre de cet accord, Rich Sparkle Holdings obtient les droits exclusifs de la marque Step Distinctive Limited pour une durée de 36 mois. Toutefois, Khaby Lame conserve un rôle central : il reste aux commandes opérationnelles de son entreprise, garantissant la continuité de son univers et de son image.



L’objectif est clair : maximiser la monétisation à travers des produits co-brandés, le développement du e-commerce et de nouveaux formats de contenus.



L’aspect le plus futuriste de l’accord réside dans la création d’un « jumeau numérique » de Khaby Lame, propulsé par l’intelligence artificielle. Cette version virtuelle sera capable de produire du contenu de live shopping, dans toutes les langues, et 24 heures sur 24, en s’adaptant aux fuseaux horaires du monde entier.



Une innovation majeure dans l’économie des influenceurs. Pour éviter tout dérapage, l’équipe de Khaby Lame conservera un droit de validation sur les contenus avant leur diffusion.



Au-delà du chiffre spectaculaire, cette opération symbolise l’ascension fulgurante d’un jeune Sénégalais devenu l’un des entrepreneurs numériques les plus puissants de sa génération. Khaby Lame prouve qu’à l’ère des réseaux sociaux, la créativité, même silencieuse, peut devenir un empire mondial.

