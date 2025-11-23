Tensions à l’Assemblée : Bamba Cissé rappelle le respect des règles face aux interpellations sur les déguerpissements





Une discussion animée a opposé ce matin, à l’Assemblée nationale, le ministre de l’Intérieur, Maître Bamba Cissé, au député Pape Djibril Fall. Ce dernier avait interrogé le gouvernement au sujet des opérations menées pour libérer les voies publiques dans plusieurs villes du pays.



Maître Bamba Cissé a répondu de manière directe, rappelant la responsabilité partagée entre les institutions :

« Vous êtes député, vous avez voté ces lois. Un pays doit fonctionner sur la base du civisme et du respect des règles », a-t-il affirmé devant les parlementaires.



Le ministre a précisé que ces actions ne relèvent pas d’une volonté isolée de l’État, mais découlent de l’obligation d’appliquer les textes en vigueur afin de préserver l’ordre public. Il a ajouté que le gouvernement n’empêche pas les jeunes d’exercer une activité, mais ne peut permettre l’occupation non autorisée des espaces destinés à la circulation.



Pape Djibril Fall avait souligné les difficultés que ces opérations peuvent engendrer pour les travailleurs de l’économie informelle. En réaction, Maître Bamba Cissé a maintenu que « le respect des règles ne peut être remis en cause » et que des alternatives seront proposées pour orienter les personnes concernées vers des lieux conformes.



Cette séance a mis en évidence les divergences entre élus et membres du gouvernement concernant la gestion de l’espace urbain et la préservation des infrastructures. Le ministre a conclu en appelant à renforcer la sensibilisation des populations autour du civisme et de l’aménagement organisé des villes.

