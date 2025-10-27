Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Campagne arachidière 2024-2025 : le Sénégal en route vers un record de plus de 900 000 tonnes


Rédigé le Lundi 27 Octobre 2025 à 17:27 | Lu 32 fois Rédigé par


Les estimations de la DAPSA annoncent une production d’arachide dépassant 900 000 tonnes pour la campagne 2024-2025. Une performance portée par les réformes agricoles et la mobilisation des producteurs.


Campagne arachidière 2024-2025 : le Sénégal en route vers un record de plus de 900 000 tonnes

 

Les premières estimations techniques de la Direction de l’Analyse, de la Prévision et des Statistiques Agricoles (DAPSA) laissent entrevoir une production record de plus de 900 000 tonnes d’arachide pour la campagne 2024-2025. Ce chiffre symbolique marque une étape importante dans la relance du secteur agricole sénégalais.

Cette progression résulte d’une mobilisation coordonnée entre l’État et les producteurs, soutenue par la vision du ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage, Dr Mabouba Diagne. En visite dans la région de Goudiry, le ministre s’est félicité des résultats obtenus et a salué les initiatives citoyennes issues du programme “Souxali Sa Gokh”, qui encouragent les communautés rurales à prendre part activement à la production agricole.

Parmi les exemples cités figure celui du Colonel Ismaïla Sarr, ancien officier supérieur de la gendarmerie devenu agriculteur modèle. Sur une superficie de 50 hectares à Koar, il cultive diverses spéculations — arachide, maïs, mil, sorgho, pastèque, bissap, melon et gombo — avec l’appui du MASAE et de l’ISRA. Son exploitation, structurée et performante, symbolise la nouvelle génération d’agriculteurs patriotes et modernes que le gouvernement souhaite promouvoir.

Afin de renforcer cette dynamique, le ministre a annoncé plusieurs mesures :

  • la création d’une CUMA (Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole) autour du Colonel Sarr pour faciliter le partage d’équipements ;

  • son agrément comme multiplicateur de semences certifiées ;

  • le lancement d’une antenne “Allô Tracteurs” à Goudiry pour améliorer l’accès à la mécanisation.

Le ministère prévoit également la mise en place d’une Brigade de la Souveraineté Alimentaire, en collaboration avec le ministère des Forces Armées, afin d’impliquer les anciens militaires dans la production agricole et la gestion durable des ressources hydriques.

Dr Mabouba Diagne a résumé cette orientation en une phrase : « La souveraineté ne se décrète pas, elle se construit dans les champs. »

Grâce à des conditions climatiques favorables, une meilleure disponibilité d’intrants et une organisation renforcée des producteurs, le Sénégal semble plus que jamais engagé sur la voie de l’autosuffisance et de la souveraineté alimentaires, piliers du Plan national de transformation agricole.



Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags