Campagne arachidière 2024-2025 : le Sénégal en route vers un record de plus de 900 000 tonnes





Les premières estimations techniques de la Direction de l’Analyse, de la Prévision et des Statistiques Agricoles (DAPSA) laissent entrevoir une production record de plus de 900 000 tonnes d’arachide pour la campagne 2024-2025. Ce chiffre symbolique marque une étape importante dans la relance du secteur agricole sénégalais.



Cette progression résulte d’une mobilisation coordonnée entre l’État et les producteurs, soutenue par la vision du ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage, Dr Mabouba Diagne. En visite dans la région de Goudiry, le ministre s’est félicité des résultats obtenus et a salué les initiatives citoyennes issues du programme “Souxali Sa Gokh”, qui encouragent les communautés rurales à prendre part activement à la production agricole.



Parmi les exemples cités figure celui du Colonel Ismaïla Sarr, ancien officier supérieur de la gendarmerie devenu agriculteur modèle. Sur une superficie de 50 hectares à Koar, il cultive diverses spéculations — arachide, maïs, mil, sorgho, pastèque, bissap, melon et gombo — avec l’appui du MASAE et de l’ISRA. Son exploitation, structurée et performante, symbolise la nouvelle génération d’agriculteurs patriotes et modernes que le gouvernement souhaite promouvoir.



Afin de renforcer cette dynamique, le ministre a annoncé plusieurs mesures :



la création d’une CUMA (Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole) autour du Colonel Sarr pour faciliter le partage d’équipements ;

son agrément comme multiplicateur de semences certifiées ;

le lancement d’une antenne “Allô Tracteurs” à Goudiry pour améliorer l’accès à la mécanisation.

Le ministère prévoit également la mise en place d’une Brigade de la Souveraineté Alimentaire, en collaboration avec le ministère des Forces Armées, afin d’impliquer les anciens militaires dans la production agricole et la gestion durable des ressources hydriques.



Dr Mabouba Diagne a résumé cette orientation en une phrase : « La souveraineté ne se décrète pas, elle se construit dans les champs. »



Grâce à des conditions climatiques favorables, une meilleure disponibilité d’intrants et une organisation renforcée des producteurs, le Sénégal semble plus que jamais engagé sur la voie de l’autosuffisance et de la souveraineté alimentaires, piliers du Plan national de transformation agricole.

