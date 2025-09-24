Menu
Camilla Diagne : « Ce sont les couleurs du Sénégal que je défends »


Rédigé le Samedi 4 Octobre 2025 à 10:03 | Lu 32 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Dans un entretien accordé au journal Le Soleil, Camilla Diagne a exprimé sa profonde gratitude et sa joie après une élection qu’elle qualifie de « très serrée ». Pour la nouvelle reine de beauté, cette victoire est le fruit d’un long parcours dans l’univers des concours. Miss Dakar 2018, représentante du Sénégal à Miss Earth 2022 puis Miss Planète 2024, Camilla estime que ces expériences lui ont permis de s’imposer et de « tirer son épingle du jeu ».


Engagée dans une préparation intensive, la jeune femme confie être « à fond » dans les répétitions et les déplacements à travers le pays. Entre visites d’orphelinats et rencontres régionales, elle admet ne « presque plus dormir », portée par la passion et le sens du devoir.

Fière ambassadrice de la culture sénégalaise, Camilla Diagne prévoit de collaborer avec des créateurs locaux pour ses tenues. Elle souhaite incarner des valeurs fortes sur la scène internationale, notamment l’authenticité et la fierté de ses origines.

Mais au-delà de l’apparence, la nouvelle Miss place son engagement sur un terrain plus personnel : la lutte contre le cancer. Une cause qu’elle porte à cœur depuis le décès de son père, survenu l’an dernier. Face aux sollicitations et aux critiques inhérentes à son nouveau statut, Camilla reste sereine. « Mon expérience m’a appris à garder mon équilibre et à rester fidèle à moi-même », confie-t-elle.

En conclusion, la jeune femme lance un appel à l’unité et au soutien. « Ce ne sont pas seulement mes ambitions personnelles, mais les couleurs du Sénégal qui seront en jeu en Thaïlande », rappelle-t-elle, invitant autorités, influenceurs, stylistes et citoyens à se mobiliser derrière elle.


Lat Soukabé Fall

