Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Thiès : sortie officielle de la première promotion des 1.000 volontaires de la consommation


Rédigé le Samedi 4 Octobre 2025 à 12:22 | Lu 49 fois Rédigé par


Le ministre du Commerce, Serigne Guèye Diop, a présidé à Thiès la cérémonie de sortie des 1.000 volontaires de la consommation, chargés de veiller au respect des prix sur les marchés.


 

La ville de Thiès a accueilli, ce vendredi, la cérémonie de sortie de la première promotion des 1.000 volontaires de la consommation, un événement présidé par le ministre du Commerce, Serigne Guèye Diop.

Dans son discours, le ministre a salué l’engagement des nouvelles recrues, les exhortant à jouer pleinement leur rôle dans la régulation du marché.

« Vous êtes les garants d’un marché équitable. Chaque visite dans les marchés, chaque relevé et chaque rapport que vous effectuerez contribuera à prévenir les abus, à corriger les dérives et à faire respecter la loi », a-t-il déclaré.

Ces volontaires seront prochainement déployés dans les différents services du commerce à travers le pays. Leur mission principale sera de surveiller l’évolution des prix sur les marchés et d’assurer le respect des règles commerciales établies.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags