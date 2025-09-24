Thiès : sortie officielle de la première promotion des 1.000 volontaires de la consommation





La ville de Thiès a accueilli, ce vendredi, la cérémonie de sortie de la première promotion des 1.000 volontaires de la consommation, un événement présidé par le ministre du Commerce, Serigne Guèye Diop.



Dans son discours, le ministre a salué l’engagement des nouvelles recrues, les exhortant à jouer pleinement leur rôle dans la régulation du marché.



« Vous êtes les garants d’un marché équitable. Chaque visite dans les marchés, chaque relevé et chaque rapport que vous effectuerez contribuera à prévenir les abus, à corriger les dérives et à faire respecter la loi », a-t-il déclaré.



Ces volontaires seront prochainement déployés dans les différents services du commerce à travers le pays. Leur mission principale sera de surveiller l’évolution des prix sur les marchés et d’assurer le respect des règles commerciales établies.

