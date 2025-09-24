Décès mystérieux de Mamadou Khadialy Sylla en Italie : la communauté sénégalaise réclame vérité et justice





La mort de Mamadou Khadialy Sylla, un Sénégalais âgé de 35 ans, continue de provoquer une vive émotion en Italie. Ce tailleur, connu pour son sérieux et son intégrité, a trouvé la mort dans des conditions encore floues à la prison de Santa Maria Capua Vetere, dans la région de Campanie. Selon L’Observateur, cette disparition inexpliquée ravive les inquiétudes quant au traitement des détenus étrangers dans les établissements pénitentiaires italiens.



Une arrestation suivie d’un drame

Le 25 septembre dernier, à la gare de Caserta, Mamadou Khadialy Sylla aurait été impliqué dans trois agressions, dont un vol de téléphone. La police ferroviaire est intervenue pour l’arrêter, mais l’opération a dégénéré : une altercation a éclaté et une technique d’immobilisation a été utilisée, causant des blessures au Sénégalais.



Après un passage à l’hôpital pour des soins, il a été placé en détention. Le lendemain, 26 septembre, il a été retrouvé sans vie dans sa cellule, dans des circonstances jugées suspectes.



Une indignation grandissante

La nouvelle a provoqué une vague de colère au sein de la communauté sénégalaise. Le 28 septembre, une centaine de personnes se sont réunies sur la place Dante, en Campanie, pour réclamer « vérité et justice ». Les manifestants ont dénoncé un système judiciaire opaque et une indifférence face aux drames touchant les migrants, scandant : « On ne peut pas mourir comme ça » et « Nous voulons transparence ».



Les proches du défunt ont tenu à rappeler que Mamadou Khadialy Sylla était un tailleur estimé, travaillant dans une entreprise reconnue, et décrit comme calme et respectueux, à rebours du portrait dressé lors de son arrestation.



Enquête ouverte et autopsie ordonnée

Sous la pression de l’opinion publique, une autopsie a été décidée et une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. Trois médecins sont visés, dont deux exerçant aux urgences de l’hôpital où le défunt avait été pris en charge.



Selon la famille, des médicaments auraient été administrés de manière rapprochée, soulevant des doutes sur une éventuelle négligence médicale ou une surdose. Les investigations devront déterminer si ces traitements ont joué un rôle dans le décès du jeune homme.



Un drame parmi tant d’autres

La mort de Mamadou Khadialy Sylla vient allonger la liste des Sénégalais décédés à l’étranger dans des circonstances troublantes. Ce nouveau drame met en lumière la vulnérabilité des migrants face à des systèmes judiciaires et carcéraux souvent peu transparents.

