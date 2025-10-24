Selon le Conseil constitutionnel et les chiffres officiels annoncés ce lundi 27 octobre, le chef de l'État sortant est réélu pour sept ans, en remportant 53,66% des suffrages, avec plus de 2,4 millions de voix. À la tête du Cameroun depuis 43 ans, Paul Biya, 92 ans, entame donc son huitième mandat.
Le principal adversaire de Paul Biya, Issa Tchiroma Bakary, qui a revendiqué la victoire au lendemain du vote et a appelé dimanche ses partisans à manifester, a lui remporté 35,19% des suffrages, avec plus de 1,6 million de voix, selon les chiffres de l'institution.
Les résultats ont été annoncés région par région, le Cameroun en compte dix.
|
Le Portail de Thiès sur le Web
|
Réussir ensemble avec Habib Vitin 24/10/2025 Thiès : Ouverture du Forum Islamique pour la Paix 18/10/2025 L’école n’est pas une caserne : repensons la rentrée autrement Par Lamine Aysa Fall 15/10/2025 Hommage à Mohamed NDIAYE, comme si Robert nous était conté 14/10/2025 Crise au Cyclisme Sénégalais : La Fédération Sortante Déchue, l’Espoir d’un Nouveau Départ 24/09/2025
L'Actualité au Sénégal
Cameroun: Paul Biya réélu président, annonce le Conseil constitutionnel
Rédigé le Lundi 27 Octobre 2025 à 10:45 | Lu 36 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall
Le président sortant Paul Biya a été réélu pour un huitième mandat avec 53,66% des voix, a annoncé lundi 27 octobre le Conseil constitutionnel.
Selon le Conseil constitutionnel et les chiffres officiels annoncés ce lundi 27 octobre, le chef de l'État sortant est réélu pour sept ans, en remportant 53,66% des suffrages, avec plus de 2,4 millions de voix. À la tête du Cameroun depuis 43 ans, Paul Biya, 92 ans, entame donc son huitième mandat.
Lat Soukabé Fall
Nouveau commentaire :
Dans la même rubrique :
|
Lundi 27 Octobre 2025 - 10:52 Argentine: le parti du président Javier Milei remporte largement les législatives de mi-mandat
|
Dimanche 26 Octobre 2025 - 17:50 Turquie: le PKK annonce le retrait de toutes ses forces de Turquie vers le nord de l'Irak
Actualité à Thiès
Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail
Lat Soukabé Fall - 26/10/2025 - 0 Commentaire
Le leader du mouvement « Thiès d’Abord », Habib Vitain, a présenté ce week-end les grandes lignes de son programme pour la mairie de Thiès. Un plan qu’il articule autour de cinq priorités : la santé,...
Thiès : Vives réactions des marchands après le déguerpissement
Lat Soukabé Fall - 26/10/2025 - 0 Commentaire
Actualités
Mbour : un homme condamné avec sursis pour avoir violemment frappé le mari de sa tante lors d’une dispute conjugale
Rédaction - 27/10/2025 - 0 Commentaire
À Mbour, un jeune homme a écopé d’un an de prison avec sursis pour avoir blessé le mari de sa tante durant une querelle familiale qui a dégénéré en drame. Une dispute conjugale a tourné au...
Kaolack : deux hommes placés en garde à vue pour vol nocturne avec effraction
Rédaction - 26/10/2025 - 0 Commentaire
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com