Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

La Cour Suprême annule les arrêtés sur la liste des médias conformes : le Cdeps obtient gain de cause


Rédigé le Jeudi 11 Décembre 2025 à 14:01 | Lu 65 fois Rédigé par


La Cour Suprême a annulé les arrêtés du ministre de la Communication sur la liste des médias conformes au Code de la presse, donnant raison au Cdeps qui dénonçait une atteinte à la liberté de la presse.


La Cour Suprême annule les arrêtés sur la liste des médias conformes : le Cdeps obtient gain de cause

 

 

La Chambre administrative de la Cour Suprême a décidé d’annuler l’ensemble des arrêtés pris par le ministre de la Communication concernant la publication de la liste des médias considérés comme conformes au Code de la presse, rapporte le groupe E-Media. Cette décision fait suite au recours introduit par le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (Cdeps), qui s’opposait à ces textes instaurant notamment une plateforme d’inscription des organes de presse ainsi qu’une commission chargée d’examiner et de valider les entreprises du secteur.

Le Cdeps avait vivement contesté ces arrêtés, estimant qu’ils constituaient une utilisation excessive du pouvoir administratif et représentaient une menace pour la liberté de la presse. L’organisation patronale soutenait que le ministère n’avait pas la compétence pour décider de la légalité des médias ou des entreprises de presse. Selon elle, cette procédure revenait à instaurer un mécanisme de contrôle pouvant remettre en cause l’indépendance des acteurs du secteur.

Avec cette décision, la Cour Suprême donne raison au Cdeps, qui considérait que cette démarche équivalait à une tentative de supervision de l’existence légale des médias par l’État, une pratique jugée contraire aux principes garantis par la Constitution, notamment en matière de liberté de la presse.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags