Cambéréne : un réseau de voleurs de motos démantelé grâce à la vidéosurveillance

Le calme apparent du quartier Cambéréne 1 a été rompu par une affaire de vol bien ficelée. Tout commence dans la nuit du 22 au 23 septembre 2025, lorsque A. BA, un habitant du quartier, se fait dérober sa moto TVS garée dans sa cour.



À son réveil, vers 7 heures du matin, la victime constate avec stupeur la disparition de son engin flambant neuf, acheté à 800 000 F CFA. Sans perdre de temps, il se rend au commissariat d’arrondissement de l’unité 15, où il dépose plainte.



Les caméras de surveillance confondent les voleurs

Les enquêteurs ont rapidement exploité les images des caméras de surveillance installées dans le voisinage. Ces enregistrements se sont révélés déterminants : on y voit quatre individus, opérant en pleine nuit, forcer l’accès à la cour avant d’emporter la moto.



Sur les images, l’un des suspects n’avait pas pris soin de se dissimuler. La victime l’a aussitôt reconnu : il s’agit de A. SECK, son propre voisin, résidant dans le même quartier.



Interpellé par la police, A. SECK, âgé de 21 ans, a reconnu les faits et balancé le reste de la bande :



M.L. GUEYE , considéré comme le chef du groupe ,

M. FALL , alias « Moussa Yapp », 22 ans, plombier domicilié à Cambéréne 1,

et B. NDOUR, 18 ans, originaire du même quartier.

Une moto vendue à bas prix

Lors de leurs auditions, les mis en cause ont avoué avoir revendu la moto volée à leur receleur habituel, M. SAMB, un mécanicien établi à l’unité 19 des Parcelles-Assainies. Le véhicule a été cédé pour la somme dérisoire de 160 000 F CFA, soit cinq fois moins que sa valeur réelle.



Interpellé à son tour, M. SAMB, 22 ans, a reconnu les faits de recel qui lui sont reprochés.



Le cerveau du réseau toujours en fuite

Le chef présumé, M.L. GUEYE, présenté comme le cerveau de la bande, reste introuvable. Il fait l’objet de recherches actives pour être traduit devant le parquet.



Selon les enquêteurs, ce dernier serait impliqué dans plusieurs autres vols de motos et de téléphones portables commis ces derniers mois à Cambéréne et dans ses environs.



Un mode opératoire bien rodé

L’enquête a permis de comprendre le modus operandi du groupe :



les malfaiteurs ciblent les motos et les boutiques de téléphonie ,

ils opèrent entre 2h et 4h du matin ,

et profitent du sommeil des habitants pour forcer les portes ou sauter les murs.

Les biens volés sont ensuite écoulés rapidement auprès de receleurs opérant dans la région dakaroise.



Un coup de filet salué

Grâce à cette opération, la police des Parcelles-Assainies a porté un coup dur à ce réseau de malfaiteurs, qui semait l’insécurité à Cambéréne. Trois membres ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, vol en réunion la nuit et recel, tandis que les recherches se poursuivent pour localiser le dernier fugitif.



Cette affaire illustre une fois de plus l’efficacité des caméras de surveillance dans les enquêtes criminelles et l’importance de la collaboration entre les habitants et les forces de l’ordre.

