Caen : Un détenu notamment condamné pour viol s’échappe lors de son passage en centre psychiatrique

Il est en fuite depuis jeudi dernier. Un homme âgé de 23 ans, qui purge actuellement une lourde peine pour vol et viol au Centre pénitentiaire de Caen, s’est échappé des locaux de l’Établissement public de santé mentale (EPSM) de Caen (Calvados), où il était hospitalisé, révèle ce samedi la radio Ici Normandie.



Le propriétaire d’un camping-car garé à proximité est venu dans le même temps déclarer la disparition d’un pistolet d’alarme qu’il dissimulait dans son véhicule. « Nous n’avons pas de certitude que c’est le détenu qui a commis le vol, mais un élément retrouvé sur place nous permet de le penser » a indiqué à Ici Normandie le procureur de la République de Caen, Joël Garrigue.





Le propriétaire du camping-car a précisé que l’arme était « trafiquée » et qu’elle « pouvait tirer des cartouches ». L’individu avait été condamné par la cour d’assises du Rhône. Un mandat de recherche a été lancé pour le retrouver.