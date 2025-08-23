Menu
L'Actualité au Sénégal

CHAN 2025 : le Sénégal bat l’Ouganda et file en demi-finale contre le Maroc


Rédigé le Samedi 23 Août 2025 à 17:01 | Lu 26 fois Rédigé par


En battant l’Ouganda 1-0 à Kampala, le Sénégal se qualifie pour la demi-finale du CHAN et affrontera le Maroc. L’équipe reste la meilleure défense du tournoi avec un seul but encaissé.


CHAN 2025 : le Sénégal bat l’Ouganda et file en demi-finale contre le Maroc

 

L’équipe nationale locale du Sénégal s’est qualifiée pour les demi-finales du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) après sa victoire 1-0 contre l’Ouganda, samedi à Kampala.

L’unique but de la rencontre a été marqué par Oumar Ba à la 62e minute. Les Lions locaux, tenants du titre, affronteront mardi les Lions de l’Atlas du Maroc pour une place en finale.

Désigné meilleur joueur du match, le défenseur Seyni Mbaye Ndiaye s’illustre dans une arrière-garde particulièrement solide : le Sénégal compte trois « clean sheets » en quatre matchs et n’a concédé qu’un seul but depuis le début du tournoi, faisant de lui la meilleure défense.

Comme les autres pays hôtes, la Tanzanie et le Kenya, l’Ouganda s’arrête au stade des quarts de finale.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags