CHAN 2025 : le Sénégal bat l’Ouganda et file en demi-finale contre le Maroc





L’équipe nationale locale du Sénégal s’est qualifiée pour les demi-finales du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) après sa victoire 1-0 contre l’Ouganda, samedi à Kampala.



L’unique but de la rencontre a été marqué par Oumar Ba à la 62e minute. Les Lions locaux, tenants du titre, affronteront mardi les Lions de l’Atlas du Maroc pour une place en finale.



Désigné meilleur joueur du match, le défenseur Seyni Mbaye Ndiaye s’illustre dans une arrière-garde particulièrement solide : le Sénégal compte trois « clean sheets » en quatre matchs et n’a concédé qu’un seul but depuis le début du tournoi, faisant de lui la meilleure défense.



Comme les autres pays hôtes, la Tanzanie et le Kenya, l’Ouganda s’arrête au stade des quarts de finale.

