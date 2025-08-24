CHAN 2025 : le Sénégal affronte le Maroc pour une place en finale



L’équipe nationale locale du Sénégal disputera mardi à Kampala (Ouganda) une demi-finale décisive face au Maroc, avec pour objectif de se qualifier pour la finale du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) et de conserver le titre remporté lors de la précédente édition.



Samedi, les Lions locaux ont éliminé l’Ouganda (1-0) en demi-finale. De leur côté, les Lions de l’Atlas ont battu la Tanzanie sur le même score la veille. L’Ouganda et la Tanzanie, aux côtés du Kenya, organisent cette édition du tournoi.



Cette affiche Sénégal-Maroc s’annonce comme un choc de styles : les Lions de la Teranga se distinguent par une défense solide avec seulement un but encaissé depuis le début de la compétition, tandis que leurs adversaires marocains se montrent particulièrement efficaces sur le plan offensif.



aps

