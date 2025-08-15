CHAN 2025 : Le Sénégal en quarts malgré un nul face au Soudan, des lacunes à corriger

Le Sénégal a assuré l’essentiel au CHAN 2025. Opposés au Soudan pour une place en quarts de finale, les Lions locaux ont décroché un nul (0-0) au terme d’un match intense mais verrouillé. Ce point permet aux hommes de Souleymane Diallo de terminer à la deuxième place du groupe et d’obtenir leur ticket pour la phase à élimination directe.



Face à un bloc compact et discipliné, les Sénégalais ont manqué de créativité et de justesse dans les derniers gestes. Malgré quelques opportunités en première période, notamment sur coups de pied arrêtés, ils n’ont jamais réussi à percer la défense soudanaise.



Objectif atteint, mais des lacunes à combler

Si l’objectif est atteint avec cette qualification, cette phase de groupes a mis en lumière plusieurs limites : un manque d’efficacité offensive, une précipitation dans les transitions et une dépendance aux phases arrêtées.



Le Sénégal affrontera désormais le leader du groupe voisin, un adversaire qui sera bientôt connu. Pour franchir ce nouveau cap, les Lions devront hausser leur niveau de jeu, surtout dans l’animation offensive. Néanmoins, ils peuvent s’appuyer sur leurs atouts : une défense solide (aucun but encaissé sur les deux derniers matchs), une intensité physique soutenue et une discipline collective précieuse.



✅rts



