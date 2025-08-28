CHAN 2025 : Le Sénégal décroche la troisième place face au Soudan

L’équipe nationale locale du Sénégal a terminé troisième du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) en battant le Soudan aux tirs au but (4-2), vendredi à Kampala (Ouganda), lors de la petite finale.



Le temps réglementaire s’est soldé par un nul (1-1). Menés dès la 7e minute par un but de Mohamed Tia Asad, les Lions ont égalisé à la 57e grâce au défenseur Seyni Mbaye Ndiaye. Le score n’a plus évolué jusqu’au coup de sifflet final.



En l’absence de prolongations pour ce match de classement, la décision est venue de la séance des tirs au but. Les Sénégalais ont transformé leurs quatre premières tentatives, tandis que les Soudanais ont manqué deux essais : l’un stoppé par le gardien Marc Diouf, l’autre hors cadre. Les Lions se sont ainsi imposés sans avoir recours à leur cinquième tireur.



Déjà vainqueur de l’édition 2023, le Sénégal s’était incliné en demi-finale face au Maroc (3-5 tab). Les hommes de Souleymane Diallo n’avaient pas eu la même réussite lors de cette séance fatidique.



Le Maroc tentera samedi de décrocher son troisième sacre dans la compétition face à Madagascar, qui jouera pour la première fois une finale continentale toutes catégories confondues.



aps



