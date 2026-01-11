Menu
CAN : une célébration endeuillée à Ziguinchor après Sénégal–Égypte


Rédigé le Jeudi 15 Janvier 2026 à 09:59 | Lu 36 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Les célébrations consécutives à la victoire du Sénégal face à l’Égypte en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations ont été endeuillées à Ziguinchor. Un grave accident de la circulation a coûté la vie à un jeune homme et fait un blessé grave, selon le Groupe Médias du Sud (GMS).


CAN : une célébration endeuillée à Ziguinchor après Sénégal–Égypte

Le drame s’est produit sur la route menant à l’hôpital régional de Ziguinchor, en passant par le marché Grand Dakar, alors que des supporters manifestaient leur joie dans les rues de la ville. Deux conducteurs de motos sont entrés en collision dans des circonstances encore non élucidées.

Grièvement blessées, les deux victimes ont été évacuées d’urgence au Centre hospitalier régional de Ziguinchor. Malheureusement, l’un d’eux, identifié sous le nom d’Omar, âgé d’une trentaine d’années et originaire de Touba, a succombé à ses blessures.

La seconde victime est actuellement prise en charge au service des soins intensifs, selon les mêmes sources.

Toujours d’après GMS, le défunt était un commerçant bien connu au marché Mariama Diédhiou, communément appelé marché Grand Dakar. Son corps a été déposé à la morgue du Centre hospitalier régional de Ziguinchor, en attendant les formalités d’usage.

Ce drame rappelle une fois de plus les risques liés aux débordements et à la circulation anarchique lors des scènes de liesse populaire.



Lat Soukabé Fall

